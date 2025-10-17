GEPLAST - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GEPLAST », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Près de 18 ans d'expérience dans la conception et l'extrusion de profilés ont permis à GEPLAST de développer des gammes complètes de produits pouvant répondre à de nombreux marchés : bâtiment, outdoor, naval, agriculture, habitat léger...

Les moyens de développement, la qualité des équipes et l’expertise acquise permettent à GEPLAST d’être une force de proposition sur laquelle les fabricants et industriels peuvent compter pour la réalisation d'un profilé sur-mesure.

Le développement de nos talents en interne est le moyen le plus sûr qui soit quand on s'inscrit dans une stratégie de progrès et d'amélioration constante.

C'est aussi le mode opératoire qui nous rend le plus fier, dès lors qu'un accompagnement au long cours se traduit par une élévation du niveau de compétence pour la plus grande satisfaction de tous (collaborateur, entourage, entreprise).

Le pôle technique et innovation est constitué de spécialistes pour accompagner les clients dans la rédaction de leur cahier des charges et dans la définition du produit pour tout secteur d’activité.

Ces études intègrent l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires tout en respectant « l’éco-conception ». Elles aboutissent à des solutions performantes et efficaces pour tout type de projets.

GEPLAST met à disposition des moyens industriels pour vous conforter dans vos prises de décision. Équipée d’une imprimante 3D et d’outils informatiques performants, GEPLAST concrétise votre futur produit.

Le savoir-faire de GEPLAST :