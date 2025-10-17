ConnexionS'abonner
Fermer
GEPLAST - Batiweb

GEPLAST

6 Rue de Beauséjour
49450 Sèvremoine
France
Site web de la marque

Près de 18 ans d'expérience dans la conception et l'extrusion de profilés ont permis à GEPLAST de développer des gammes complètes de produits pouvant répondre à de nombreux marchés : bâtiment, outdoor, naval, agriculture, habitat léger...

Les moyens de développement, la qualité des équipes et l’expertise acquise permettent à GEPLAST d’être une force de proposition sur laquelle les fabricants et industriels peuvent compter pour la réalisation d'un profilé sur-mesure.

Le développement de nos talents en interne est le moyen le plus sûr qui soit quand on s'inscrit dans une stratégie de progrès et d'amélioration constante.

C'est aussi le mode opératoire qui nous rend le plus fier, dès lors qu'un accompagnement au long cours se traduit par une élévation du niveau de compétence pour la plus grande satisfaction de tous (collaborateur, entourage, entreprise).

Le pôle technique et innovation est constitué de spécialistes pour accompagner les clients dans la rédaction de leur cahier des charges et dans la définition du produit pour tout secteur d’activité. 

Ces études intègrent l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires tout en respectant « l’éco-conception ». Elles aboutissent à des solutions performantes et efficaces pour tout type de projets.

GEPLAST met à disposition des moyens industriels pour vous conforter dans vos prises de décision. Équipée d’une imprimante 3D et d’outils informatiques performants, GEPLAST concrétise votre futur produit.

Le savoir-faire de GEPLAST:

  • BUILDING : Volets roulants, volets battants et menuiserie
  • OUTDOOR : Portails et clôtures
  • ENGINEERING : Ruptures de ponts thermiques et expertise sur-mesure 
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.