Croissance soutenue pour Eiffage au T3, qui réaffirme ses ambitions annuelles
Le groupe français de BTP et de concessions de transport Eiffage a annoncé, jeudi 13 novembre, une progression de 8,5 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, lequel s’établit à 6,4 milliards d’euros. L’entreprise confirme par ailleurs ses objectifs de résultats pour l’ensemble de l’exercice.
La branche Travaux a largement tiré l’activité, affichant un chiffre d’affaires de 5,26 milliards d’euros, en hausse de 10 %. La branche Concessions enregistre pour sa part une progression plus modérée, de 2,3 %, pour atteindre 1,12 milliard d’euros.
Un carnet de commandes « solide »
Le groupe, qui affirme bénéficier d’une « forte visibilité » dans la branche Travaux grâce à un carnet de commandes « solide », atteignant 30,8 milliards d’euros au 30 septembre 2025, a réitéré ses prévisions pour l’année.
Le groupe anticipe notamment une nouvelle progression du résultat opérationnel courant, soutenue par l’amélioration de la rentabilité d’Eiffage Énergie Systèmes, dont la marge opérationnelle courante est appelée à atteindre 6 %.
Le groupe indique par ailleurs que son résultat net sera « affecté par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés » prévue en France en 2025. « L’amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en absorber l’impact », assure Eiffage.
