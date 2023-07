GIACOMINI France

Giacomini est l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de robinetterie de chauffage et des systèmes de planchers chauffants basses température et/ou rafraîchissant – pour le résidentiel, le tertiaire et l’industrie.

Giacomini affiche un chiffre d’affaires de 302 millions dont plus de 75% réalisé à l’export par le biais de ses 18 filiales et partenaires dans le monde. La société dispose de trois sites de production en Italie, usine 70 tonnes de laiton par jour et emploie 900 personnes au total.

Le savoir-faire de Giaomini :