GIACOMINI lance ses nouveaux modules thermiques GE556-SM4

Une solution pour la production instantanée d’ECS et la gestion individualisée des consommations

Les MTA GE556-SM4 permettent une production instantanée d’eau chaude sanitaire (ECS) tout en assurant une individualisation précise des consommations énergétiques. Grâce à l’intégration de compteurs d’énergie, d’eau chaude et d’eau froide, chaque résident peut suivre et maîtriser ses consommations de chauffage et d’eau sanitaire. Ce fonctionnement garantit une répartition équitable des charges dans le collectif.

Trois modèles adaptés à tous les systèmes de chauffage

La gamme GE556-SM4 se décline en trois configurations pour répondre aux différents besoins :

Chauffage par radiateurs et production d’ECS

Chauffage basse température (plancher chauffant ou radiateur) et production d’ECS

Double circuit : radiateurs et plancher chauffant, avec production d’ECS

Tous les modules sont compacts, pré-équipés et conçus avec des raccordements hydrauliques télescopiques facilitant l’installation.

Haute performance énergétique et régulation précise

Pensés pour optimiser les performances des installations collectives :

Débit ECS jusqu’à 18 L/min selon l’échangeur (16 à 50 plaques)

Température primaire : 55 à 90 °C

Pression d’exercice : jusqu’à 10 bars

Différentiel de température primaire jusqu’à 40 °C pour un rendement maximal

Régulation avancée : vannes thermostatiques, vannes motorisées, bypass thermostatique, amortisseur de coups de bélier, limiteur de pression différentielle préréglé à 50 kPa

Une solution conforme, polyvalente et durable

Les MTA GE556-SM4 sont compatibles avec tous les types de production d’énergie : réseaux de chaleur urbains, chaudières collectives, solaire thermique, biomasse, pompes à chaleur. Ils respectent les exigences de la réglementation RE2020.

Grâce à leur conception modulaire et à leur double option de raccordement (haut ou bas), ils s’intègrent facilement dans les gaines techniques, réduisent les temps d’installation et facilitent la maintenance.

→ Principaux avantages des modules GE556-SM4 :

Production d’ECS instantanée et hygiénique

Répartition individualisée des consommations

Confort thermique et sanitaire optimal

Installation rapide, maintenance simplifiée

Compatibilité avec toutes les sources d’énergie

Conformité aux normes environnementales

Pour en savoir plus exit_to_app