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GIP, Groupement des Industriels de la Prescription, est une association à but non lucratif créée en 1987. Elle rassemble des industriels du bâtiment, des bureaux de contrôle et des acteurs de l’énergie afin d’accompagner les professionnels de la construction dans la conception et la réalisation de leurs projets.

Présent dans dix régions françaises, GIP met les compétences de ses experts au service des promoteurs immobiliers, architectes, économistes de la construction et bureaux d’études. L’association facilite les échanges avec les fabricants, partage des informations techniques et présente des solutions adaptées aux différents corps d’état du bâtiment.

À travers sa démarche Qualité Globale, GIP intervient aux différentes étapes des projets de construction et de rénovation, de la sélection des solutions jusqu’à l’évaluation des ouvrages. Son action porte notamment sur la qualité de mise en œuvre, la performance énergétique, la construction durable, la maîtrise des coûts et l’amélioration du cadre de vie.