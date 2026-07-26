Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
GIP - Groupement des Industriels de la Prescription - Batiweb

GIP - Groupement des Industriels de la Prescription

66 Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
France
Site web de la marque

GIP, Groupement des Industriels de la Prescription, est une association à but non lucratif créée en 1987. Elle rassemble des industriels du bâtiment, des bureaux de contrôle et des acteurs de l’énergie afin d’accompagner les professionnels de la construction dans la conception et la réalisation de leurs projets.

Présent dans dix régions françaises, GIP met les compétences de ses experts au service des promoteurs immobiliers, architectes, économistes de la construction et bureaux d’études. L’association facilite les échanges avec les fabricants, partage des informations techniques et présente des solutions adaptées aux différents corps d’état du bâtiment.

À travers sa démarche Qualité Globale, GIP intervient aux différentes étapes des projets de construction et de rénovation, de la sélection des solutions jusqu’à l’évaluation des ouvrages. Son action porte notamment sur la qualité de mise en œuvre, la performance énergétique, la construction durable, la maîtrise des coûts et l’amélioration du cadre de vie.

 

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.