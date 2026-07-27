Après plusieurs années d’un chantier de restauration ambitieux, la Tour Perret, emblème pionnier de l’architecture en béton armé, a ouvert ses portes.

Le 11 juillet 2026 marque la réouverture à Grenoble d’un symbole majeur de l’urbanisme du XXe siècle. Édifiée en 1925 à l’occasion de l’Exposition de la houille blanche, la tour de 82 mètres, conçue par Auguste Perret, incarne une étape cruciale dans l’histoire du matériau et de la modernité architecturale, tout en étant la première réalisation en Europe d’un gratte-ciel en béton armé.

Une œuvre de rupture, révélée par une restauration d’exception

Conçue par Auguste Perret, pionnier du béton armé, la Tour Perret manifeste une architecture où la structure devient expression. Son écriture minimaliste, ses proportions équilibrées, ses façades en béton apparent, et ses éléments porteurs visibles en font une œuvre exemplaire de l’Ecole de Paris, témoignant d’une maîtrise technique et esthétique hors pair. Son élévation, alors révolutionnaire, répondait à une volonté d’innovation technologique, de rapidité d’exécution et de légèreté, tout en étant une réponse à l’ambition d’affirmer un nouvel idéal architectural.

Néanmoins, son état de conservation, après près d’un siècle d’exposition aux agressions du temps, à la pollution et à l’usure, a nécessité une restauration d’envergure. Menée avec brio par l’architecte du patrimoine François Botton, l’opération aussi fine que minutieuse a permis de mettre en lumière la logique constructive initiale, tout en intégrant les avancées techniques contemporaines pour garantir sa pérennité. Soulignons que la restauration ne s’est pas limitée à la simple réfection, mais elle a cherché à restituer l’authenticité de l’œuvre, tout en respectant la matière, les proportions et la logique de conception d’Auguste Perret.

Une opération structurante, à la croisée de la technique et de la recherche

L’intervention, empreinte d’une grande sensibilité, s’est inscrite dans une démarche de recherche appliquée, associant diagnostics précis, expérimentations et protocoles spécifiques. La complexité de la structure — notamment la corrosion des armatures, l’altération du béton, et certains sous-dimensionnements — a nécessité une analyse approfondie, pilotée par un comité scientifique.

Par ailleurs, l’utilisation d’un échafaudage monumental enveloppant la tour sans y prendre appui constitue une véritable infrastructure technique. Il a permis d’accéder à chaque partie de l’édifice pour une intervention ciblée. « C’est une œuvre d’art à part entière », selon Cédric Avenier, architecte DPLG, docteur en histoire de l’art, chercheur et expert ICOMOS spécialisé dans l’architecture du XXème siècle et les bétons patrimoniaux.

L’édifice n'a plus de secret pour celui qui a suivi le chantier titanesque de la Tour Perret. Il nous a raconté d’une part l’histoire du béton armé et d’autre part les techniques et le processus de longue haleine qui ont conduit à restaurer ce monument emblématique. Il a aussi parlé du phénomène de l’oxydation et l’humidité qui peuvent engendrer avec le temps des pathologies lourdes en conséquence concernant ce matériau, jusque-là difficile à restaurer d’une manière patrimoniale.

Rappelons que les procédés employés ont intégré des techniques innovantes, comme la purge des bétons altérés, le traitement des armatures par injection et la reconstruction de volumes par projection de béton, tout a été minutieusement étudié afin de respecter la logique constructive et esthétique d’origine. L’architecte a insisté sur l’indispensable rôle du diagnostic, mené entre 2020 et 2021, qui a permis d’identifier, d’expérimenter et d’affiner ces méthodes, garantissant un équilibre subtil entre conservation patrimoniale et exigences modernes de sécurité et de durabilité.

©Thierry Chenu - Ville de Grenoble

Le béton armé au cœur de la restauration

La restauration du matériau constitue la clé de voûte de l’opération. En effet, l’état sanitaire du projet révèle la fragilité face à un siècle d’exposition. La corrosion des armatures, l’altération du béton, le sous-dimensionnement de certains éléments ont conduit à une approche précise, respectueuse de la matière et de ses qualités structurelles.

De ce fait, la démarche s’est concentrée sur la conservation de l’authenticité de la structure, tout en assurant sa stabilité et sa durabilité. La restauration consistait non seulement à la rénovation minutieuse de la tour mais la récupération de sa cohérence originelle. C’est pourquoi, la reprise des fondations, notamment par injection de ciment pour renforcer certains pieux, a été essentielle pour garantir la stabilité, tout en respectant la matérialité et la lecture structurelle d’origine.

Cédric Avenir précise que l’emplacement de la tour était d’une grande aide facilitant les recherches car d’une part l’ensemble était isolé de la ville, loin des habitations denses et d’autre part il s’agissait d’une première mondiale concentrant toutes les pathologies du béton armé.

L’architecte a souligné par ailleurs le différentiel thermique lié à la ville de Grenoble où les différences de température sont conséquentes et peuvent par exemple osciller de 60° sur la surface du béton en plein soleil jusqu’à 15° après un orage.

D’autres phénomènes ont aussi été étudiés avec une grande attention comme la résistance du béton aux sulfates et les imperfections d’enrobage. Pour cela, il a fallu trouver les ciments qui peuvent correspondre aux recherches menées. Le ciment régional qui se trouve à une distance de 4 km répondait parfaitement aux caractéristiques requises. L’épaississement de l’enrobage des armatures, a été porté de 2 à 4 cm, contribue à renforcer la durabilité des structures restaurées.

Concernant la couleur, elle constitue une grande importance dans l’aspect de la tour car le béton utilisé par Auguste Perret était ocre. Il fallait donc reformuler le béton avec des granulats, à savoir que ceux utilisés dans la tour faisaient 40mm. Après des recherches, les granulats qui pouvaient correspondre ont été trouvées dans la rivière Isère, non loin de Grenoble. D’autres techniques issues du génie civil ont été adaptées au contexte patrimonial, notamment pour le traitement différencié des zones selon leur état, avec des ajustements spécifiques visant à respecter la matérialité de l’ouvrage et l’esprit du projet d’origine. Cédric Avenier précise qu’il n’y a eu que très peu de perte de matière originelle.

©Auriane Poillet - Ville de Grenoble

Une redécouverte patrimoniale et symbolique

Au-delà de son aspect technique, la restauration s’inscrit dans une démarche de transmission et de valorisation patrimoniale. La tour, longtemps fermée au public, sera accessible en 2026, offrant un point de vue inédit sur Grenoble et sa région. Elle devient un lieu de mémoire, de réflexion, et d’expérimentation, c’est un totem qui tisse le dialogue entre passé et présent tout comme entre architecture et paysage urbain.

Ce projet témoigne aussi de l’évolution des méthodes de conservation du patrimoine du XXème siècle, confronté à la particularité du béton armé. La démarche adoptée ici met en avant la nécessité d’un travail à la fois innovant et respectueux, où la recherche scientifique, le savoir-faire artisanal et la maîtrise technique s’harmonisent pour préserver ces édifices modernes. Cédric Avenier insiste sur le travail collaboratif et ne cache pas sa fierté vis-à-vis au résultat.

Une œuvre d’avant-garde, source d’inspiration pour l’avenir

La Tour Perret reste un témoin de l’avant-garde architecturale, un laboratoire à ciel ouvert pour la recherche sur la conservation du béton armé. Elle incarne l’alliance entre innovation technologique et expression artistique, entre logique constructive et poésie architecturale.

La restauration achève une étape essentielle dans la reconnaissance de l’architecture du XXème siècle comme patrimoine à part entière, nécessitant des méthodes adaptées, à la croisée de l’histoire, de la technique et de l’esthétique. En somme, cette opération de restauration, orchestrée par une équipe pluridisciplinaire, valorise la richesse historique et technique de la Tour Perret tout en ouvrant une nouvelle page dans la vie de ce monument emblématique, destiné à continuer d’inspirer les générations et les pratiques architecturales.

©Auriane Poillet - Ville de Grenoble

Un nouveau parc Paul Mistral

Au seuil de la tour, un chemin de lumière se déploie, invitant les pas curieux à une odyssée d’émerveillement. Sur 32 hectares, le parc Paul-Mistral s’étire comme un écrin de verdure, où l’histoire de la ville et ses paysages se mêlent en harmonie.

Le visiteur s’élance dans un parcours scénographique, comme une promenade dans le temps et l’imaginaire, s’articule en sept haltes, chacune révélant un chapitre, une lecture différente de l’architecture, du paysage et de l’histoire.

Au pied de la tour, un pavillon d’accueil tissé de bois et de matériaux biosourcés, conçu avec une grande habileté par l’Atelier Charlotte Vergély, émerge comme une halte douce et contemporaine. Ses façades, habillées de disques de béton ancien, évoquent la mémoire, tout en offrant une nouvelle voix à l’espace. Sa terrasse couverte devient un balcon de découvertes, un lieu d’échange où passé et présent dialoguent. Le projet inscrit le parc dans une continuité naturelle, mêlant matériaux, végétation et usages, accessible à tous.