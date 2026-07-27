À Trignac, la nouvelle médiathèque réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas s’inscrit dans une dynamique territoriale en pleine mutation.

Le projet incarne la volonté de la commune de créer un lieu de rencontre, d'apprentissage et de culture, tout en s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement et du contexte local. Loin de toute démonstration formelle, la nouvelle médiathèque de Trignac privilégie une écriture sobre et lisible.

Entre héritage industriel, tissu pavillonnaire diffus et recomposition des centralités urbaines, l’équipement culturel affirme une présence à la fois mesurée et structurante. En effet, le bâtiment se présente comme un volume compact, dont la forme minimaliste et les traits épurés participent à son identification immédiate dans le paysage. Il ne s’agit pas uniquement d’un choix esthétique mais d’une volonté visant à optimiser les performances énergétiques tout en garantissant une grande qualité d’usage.

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Une centralité dans le cadre d'une requalification urbaine

Le projet réhabilite les anciens bâtiments d'habitation des contremaîtres des forges de Trignac pour les transformer en médiathèque, alliant mémoire industrielle et modernité. Les architectes de l’Atelier Belenfant Daubas soulignent que « l’enjeu du projet ne se limite pas à réaliser seulement un nouvel édifice écologique, mais il constitue une nouvelle centralité initiant un élan vers une requalification urbaine de Trignac ».

Rappelons que l’implantation joue un rôle déterminant. Positionnée de manière à accompagner les flux existants, la médiathèque agit comme un point de convergence. Elle redéfinit les abords, propose de nouvelles continuités piétonnes.

Le parvis, pensé comme une extension de l’espace public, devient ainsi un lieu vivant, ancré dans son territoire et propice à l’appropriation par les habitants.

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Modulabilité, accessibilité et luminosité dans les espaces

L’architecture développe un rapport subtil entre opacité et transparence. Les façades alternent entre des surfaces pleines, protectrices, et de larges ouvertures qui laissent pénétrer une lumière naturelle et généreuse. L'intérieur de la médiathèque privilégie des espaces ouverts, modulables et lumineux, favorisant la circulation fluide et la convivialité. Les différents pôles s’organisent autour d’un espace central ouvert, favorisant la lisibilité et la déambulation.

Les architectes ont porté une attention particulière à la qualité des ambiances comme la lumière zénithale, la présence des matériaux chaleureux ainsi que l’acoustique maîtrisée.

L'architecture intérieure est conçue pour accueillir différents usages. Nous pouvons trouver des espaces de lecture, des ateliers, des lieux dédiés aux expositions ou encore des coins de rencontres. La priorité donnée à l'accessibilité se manifeste à travers une conception sans barrières, adaptée à tous les publics. Le mobilier et les dispositifs d’aménagement complètent le projet architectural. Pensés comme des éléments intégrés, ils structurent les espaces sans les cloisonner. Cette adaptabilité répond aux évolutions des pratiques culturelles mais aussi aux attentes contemporaines des usagers.

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L'accent mis sur les matériaux biosourcés

Le projet croise avec brio réhabilitation patrimoniale et excellence environnementale sans oublier l’ancrage dans le territoire. Le choix des matériaux, à la fois durables et pérennes, témoigne d’une volonté d’inscrire le bâtiment dans le temps long. La simplicité apparente de l’écriture architecturale masque en réalité une grande précision dans le détail et la mise en œuvre. Le bois, matériau central de l'extension, dialogue avec l’existant par un pignon et un auvent. « Les élévations en murs ossature bois sont stabilisées par un voile de contreventement structurel en remplissage terre/chanvre. », précisent les architectes.

L’ensemble étant réalisé par la technique de terre allégée banchée et le mur en terre crue intègre un dispositif innovant d'absorbeurs acoustiques en céramique. Soulignons par ailleurs que la terre est issue du réemploi des terres d'excavation du chantier, optimise l’isolation thermique, l’acoustique mais aussi le confort hygro-thermique. Le projet dépasse les exigences du label Bâtiment Biosourcé niveau 3. En réduisant son empreinte carbone et valorisant les filières locales, la médiathèque de Trignac devient un modèle d'architecture responsable, illustrant la symbiose entre innovation, confort et respect de l'environnement.