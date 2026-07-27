Le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire réunit les copropriétaires de la Tour Montparnasse. Sa rénovation à 800 millions d’euros fait l'objet de désaccords, tant sur les coûts, que l'agencement d'espaces.

Quelques jours après le vote des travaux de désamiantage, nouveau rebondissement dans la rénovation de la Tour Montparnasse.

D'après une information du Figaro confirmée à l'AFP par l'entourage d'Emmanuel Grégoire, une réunion de crise sera prévue ce début de semaine à la mairie de Paris, pour résoudre les conflits sur ce chantier de longue date. Amorcé en 2015, le projet prévoit une transformation multi-usages du gratte-ciel parisien.

L'immeuble de bureaux compte accueillir hôtel, commerces et services. Seulement, les coûts de travaux ont plus que doublé depuis 2017, des 300 millions d'euros initialement prévus, aux 800 millions d'euros.

Un accord doit être trouvé d'ici fin juillet

À cela s'ajoutent la frilosité des investisseurs bancaires. De quoi refroidir LFPI (La Financière patrimoniale d'investissement), le principal copropriétaire, qui a voté contre le démarrage des travaux.

Car certes, l'assemblée générale « a adopté les principales dispositions nécessaires à la poursuite du projet, notamment la préparation du chantier de désamiantage, elle cristallise également d'importantes dissensions internes susceptibles d'en compromettre l'aboutissement», craint la mutuelle MGEN, détentrice à 18 % de la tour. Selon la même source, un accord doit être trouvé avant le 30 juillet pour assurer la poursuite des travaux. Le Figaro mentionne une date butoir au 31 juillet, établie par « le conseil syndical pour formellement graver dans le marbre l’absence d’accord sur la méga rénovation ».

De plus, le permis de construire de l'opération expirera le 26 novembre.

Des désaccords entre copropriétaires

Concernant le date huis clos entre les copropriétaires et la Ville de Paris, aucune information n'a pu être récupérée par le journal.

On connaît toutefois le nom des protagonistes réunis, dont Germain Aunidas, membre du conseil syndical mais aussi responsable mondial du développement de BNP Paribas Asset management, et le PDG de Free Xavier Niel, propriétaire via sa filiale NJJ Maine. Mai dernier, le milliardaire et d'autres partenaires ont assigné le conseil syndical de la tour, reproché d'affecter « directement le droit de propriété et la consistance des parties privatives ».

Car la modernisation de l'immeuble de 209 mètres consiste à l'échange d'espaces, sans le consentement des copropriétaires. Xavier Niel redoute la perte de 28 m2 d'espaces au 55ème étage, qui lui appartient. En cause : la création d'un escalier central. Pour la société Sofonep, l'aménagement d'une terrasse non accessible, en plus de nouveaux jardins, bloqueraient la vue sur Paris, depuis le 14ème étage qu'il possède. Les désaccords concernent le contrat d'exploitation du toit-terrasse et les propriétaires des étages voués à l'hôtellerie.

Une suspension des travaux néfaste au quartier

Parmi les plaignants, on retrouve également les sociétés SCI 41 Tour Montparnasse et Biscuit Nantais, respectivement dirigée et présidée par Frédéric Lemos, actionnaire et ancien président du conseil syndical de la Tour. L'interéssé a confié à l'AFP être surpris des articles sur l'abandon du projet, même si « le torchon brûle depuis quasiment un an entre LFPI et d'autres parties, dont Frédéric Lemos », selon le maire (LR) du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq.

Pourtant, d'après un représentant d'un copropriétaire, sans « paix en juillet », pas de travaux de curage, de désamiantage et de dépose de la façade jusqu'au quatrième étage, prévus dès septembre sur deux ans.

Un scénario qui pourrait impacter l'évolution du quartier, aux yeux de Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement. « Il serait incompréhensible qu'une opération aussi gigantesque ne puisse pas être engagée alors que tout a été conforme et voté par le Conseil de Paris. C'est très important de reconstruire cette tour qui est datée, afin de donner un signal de modernisation pour le quartier, et pour Paris », insiste l'élu.