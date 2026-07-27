Après 26 années passées au sein du groupe Somfy, Angélique Longeray a rejoint depuis juin dernier Groupe Atlantic, en tant que directrice générale France.

Industriel reconnu sur le marché Chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Groupe Atlantic a nommé en juin dernier une nouvelle directrice générale France.

L'intéressée s'appelle Angélique Longeray et rejoindra le comité exécutif, aux côtés du président, Damien Carroz. Ce dernier se réjouit d'ailleurs de l'arrivée de Mme Longeray : «Son expérience de dirigeante et son leadership dans les domaines de la stratégie, du marketing et du développement commercial constituent des atouts solides pour faire rayonner nos marques en France et permettre à Groupe Atlantic d’accélérer son développement commercial et sa contribution à la transition bas-carbone du bâtiment. »

À la tête de l'activité Europe du groupe Somfy en 2020

Car la diplômée de Grenoble École de Management connaît le secteur depuis plus de 20 ans. En témoignent ses 26 ans passées au sein du groupe Somfy, dont elle devient directrice du marketing stratégique en 2009, avant de diriger l'activité France dès 2020 et l'activité Europe dès 2024.

Sans compter son implification au sein de organisations représentatives, en tant que vice-présidente d'Igneset membre du conseil d’administration du Cercle Promodul/INEF 4.

Aujourd'hui, Angélique Longeray pilotera les équipes commerciales du groupe, particulièrement concentrées sur le marché européen.

Pour rappel, Groupe Atlantic rassemble 11 000 collaborateurs et 30 sites industriels pour un chiffre d’affaires d'environ 3 milliards d'euros, réparti entre ses 15 marques, dont Atlantic, spécialisée dans le confort thermique.