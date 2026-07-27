Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Angélique Longeray nommée directrice générale France de Groupe Atlantic

Partager l'article
Nomination
Publié le 27 juillet 2026 à 9h00, mis à jour le 27 juillet 2026 à 16h55, par Virginie Kroun
Après 26 années passées au sein du groupe Somfy, Angélique Longeray a rejoint depuis juin dernier Groupe Atlantic, en tant que directrice générale France.
Angélique Longeray, directrice générale France de Groupe Atlantic - Batiweb
Angélique Longeray, directrice générale France de Groupe Atlantic

Industriel reconnu sur le marché Chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Groupe Atlantic a nommé en juin dernier une nouvelle directrice générale France

L'intéressée s'appelle Angélique Longeray et rejoindra le comité exécutif, aux côtés du président, Damien Carroz. Ce dernier se réjouit d'ailleurs de l'arrivée de Mme Longeray : «Son expérience de dirigeante et son leadership dans les domaines de la stratégie, du marketing et du développement commercial constituent des atouts solides pour faire rayonner nos marques en France et permettre à Groupe Atlantic d’accélérer son développement commercial et sa contribution à la transition bas-carbone du bâtiment. »

À la tête de l'activité Europe du groupe Somfy en 2020

 

Car la diplômée de Grenoble École de Management connaît le secteur depuis plus de 20 ans. En témoignent ses 26 ans passées au sein du groupe Somfy, dont elle devient directrice du marketing stratégique en 2009, avant de diriger l'activité France dès 2020 et l'activité Europe dès 2024. 

Sans compter son implification au sein de organisations représentatives, en tant que vice-présidente d'Igneset membre du conseil d’administration du Cercle Promodul/INEF 4.

Aujourd'hui, Angélique Longeray pilotera les équipes commerciales du groupe, particulièrement concentrées sur le marché européen.

Pour rappel, Groupe Atlantic rassemble 11 000 collaborateurs et 30 sites industriels pour un chiffre d’affaires  d'environ 3 milliards d'euros, réparti entre ses 15 marques, dont Atlantic, spécialisée dans le confort thermique.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.