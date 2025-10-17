GK TECHNIQUES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GK TECHNIQUES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créée en 1979, GK TECHNIQUES est une entreprise familiale ayant pour objet originel la vente de produits et outillages pour la transformation du verre plat et principalement pour les fabricants de vitrage isolant.

Le marché en pleine expansion dans les années 1980-1990 a conduit la société à étendre son offre de produits et d’équipements complémentaires pour répondre aux exigences de ses clients et s’adapter à l’évolution des techniques de fabrication.

La société, divisée en 4 départements, importe et distribue en France une gamme étendue et cohérente de produits techniques (machines de production) et de produits consommables :

Le département Industrie est orienté vers la vente de matériels et produits pour les fabricants de vitrages isolants.

Le département Manutention offre des solutions complètes pour la manutention et plus particulièrement pour le levage du verre, bardage, béton… (palonniers à ventouses, chariots de levage, robots de pose, mini-grues, chariots de transport, accessoires de pose).

Le département Laquage propose de laquer à façon les profils de ses clients menuisiers, façadiers, serruriers.

Le département Espace Verre présente tout le matériel et l’outillage nécessaire au travail artistique du verre pour les particuliers passionnés, les associations et les artisans maitres verriers, vitraillistes.

