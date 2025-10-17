GLASS PARTNERS SOLUTIONS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GLASS PARTNERS SOLUTIONS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Tout a commencé en 2002 quand Elie Benmergui décida de créer GLASS PARTNERS SOLUTIONS, société de fabrication, transformation et distribution de produits verriers. En quelques années GLASS PARTNERS SOLUTIONS est devenu un acteur international incontournable du secteur.

GPS est aujourd’hui présent en France, en Espagne et au Portugal avec 86 entrepôts de stockage et des usines de transformations, mais aussi à l’international avec des partenaires sur chacun des continents du globe.

Avec une croissance supérieure à 20 % par an, le groupe est l’un des plus dynamiques du secteur verrier. Grâce à sa réactivité et sa recherche constante de solutions, GPS a acquis un grand savoir-faire sur des projets architecturaux complexes et très techniques.

GLASS PARTNERS SOLUTIONS a développé un modèle original de distribution sur le marché européen. Ce modèle repose sur une stratégie de partenariat avec ses clients, sur une gamme unique de plusieurs milliers de références, sur un service assuré au travers de 86 points de stockage. Cette organisation nous permet de proposer rapidement à chacun le verre dont il a besoin.

Grace à nos plateformes logistiques représentant plus de 50000 m² sur les ports européens, nous pouvons exporter vers tous les continents des marchandises avec un mix produit de toutes provenances.

Pour accompagner l’évolution de GLASS PARTNERS SOLUTIONS vers le marché des projets architecturaux et industriels, le groupe a ouvert un showroom en plein cœur de Paris. Au numéro 1 de la rue de la Faisanderie (16e arrondissement - Porte Dauphine) Se trouve désormais un lieu d’échanges et de démonstrations privilégié pour les prescripteurs, les clients et les partenaires de GLASS PARTNERS SOLUTIONS.

Le savoir-faire de GLASS PARTNERS SOLUTIONS :