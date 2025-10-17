GLASS PARTNERS SOLUTIONS - Batiweb

GLASS PARTNERS SOLUTIONS
64600 Anglet
France
Tout a commencé en 2002 quand Elie Benmergui décida de créer GLASS PARTNERS SOLUTIONS, société de fabrication, transformation et distribution de produits verriers. En quelques années GLASS PARTNERS SOLUTIONS est devenu un acteur international incontournable du secteur.
GPS est aujourd’hui présent en France, en Espagne et au Portugal avec 86 entrepôts de stockage et des usines de transformations, mais aussi à l’international avec des partenaires sur chacun des continents du globe.
Avec une croissance supérieure à 20 % par an, le groupe est l’un des plus dynamiques du secteur verrier. Grâce à sa réactivité et sa recherche constante de solutions, GPS a acquis un grand savoir-faire sur des projets architecturaux complexes et très techniques.
GLASS PARTNERS SOLUTIONS a développé un modèle original de distribution sur le marché européen. Ce modèle repose sur une stratégie de partenariat avec ses clients, sur une gamme unique de plusieurs milliers de références, sur un service assuré au travers de 86 points de stockage. Cette organisation nous permet de proposer rapidement à chacun le verre dont il a besoin.
Grace à nos plateformes logistiques représentant plus de 50000 m² sur les ports européens, nous pouvons exporter vers tous les continents des marchandises avec un mix produit de toutes provenances.
Pour accompagner l’évolution de GLASS PARTNERS SOLUTIONS vers le marché des projets architecturaux et industriels, le groupe a ouvert un showroom en plein cœur de Paris. Au numéro 1 de la rue de la Faisanderie (16e arrondissement - Porte Dauphine) Se trouve désormais un lieu d’échanges et de démonstrations privilégié pour les prescripteurs, les clients et les partenaires de GLASS PARTNERS SOLUTIONS.
Le savoir-faire de GLASS PARTNERS SOLUTIONS :
- Grandes dimensions
- Vitrages dynamiques - KELIOS
- Sérigraphié miroir – CHROME DESIGN
- Profilé en U – LINIT U GLASS
- Bombés – CURVED GLASS
- Façades lisses
- Garde-corps - GLASSFIT
- Confort acoustique
- Protection feu
- Contrôle solaire
- Antidérapant
- Pleximax
- Verre ON/OFF
- Garde-corps
- PORCELAIN GLASS
- Miroir tactile
- CLEANSHOWER