GMT OUTDOOR - Batiweb

Depuis 1984, GMT OUTDOOR sélectionne pour vous des produits de qualité et de haute performance au meilleur prix, pour les professionnels de terrain, comme pour les activités de plein air de vos clients.

Depuis plus de trente-quatre ans, nos experts parcourent le monde pour trouver, sélectionner et développer les marques, les nouveautés qui feront les succès de demain.

Nous sommes heureux de vous accueillir 24h/24 sur notre nouvelle plateforme web www.gmtoutdoor.fr, où un service client de qualité vous attend, avec la possibilité de passer vos commandes à tout moment et un accès à votre historique de commandes 7j/7j.

N’hésitez pas à venir consulter notre sélection de marques et de nouveautés, dédiées à votre marché. Au plaisir de vous accueillir, à très bientôt, Toute l’équipe de GMT OUTDOOR.

Nos engagements :

Un stock important : Nous garantissons des produits disponibles en stock, même en grande quantité.

Une qualité garantie : Nous travaillons avec des fournisseurs qui satisfont à des critères de sélection stricts.

Une livraison sous 48h : Nous vous livrons vos commandes sous 48h ouvrés (délai moyen constaté).

Un SAV performant : Si un problème venait à se présenter, notre SAV vous dépannera dans les plus brefs délais.

Le savoir-faire de GMT OUTDOOR :