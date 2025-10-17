GORYCKI & SZNYTERMAN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GORYCKI & SZNYTERMAN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis plus de 20 ans nous traitons globalement les services liés à l'acoustique.

Nous nous occupons de l'acoustique intérieure, des systèmes scéniques, de la télétechnique dans les établissements publics, en les aidant à fonctionner au maximum de leurs possibilités technologiques.

Nous concevons et utilisons des solutions technologiques uniques parfaitement adaptées à la nature du lieu. Nos œuvres se retrouvent dans des bâtiments culturels de haut standing, des lieux sportifs, du cinéma, de la télévision, de l'industrie musicale, des événements publics et bien d'autres lieux parfois difficiles à nommer.

Idées créatives, poursuite incessante à une belle forme, surmonter les barrières technologiques - c'est ainsi que nous définissons la réussite des projets, dans lequel nous sommes impliqués.

L'effet final que nos installations ont sur l'architecture moderne est l'un des facteurs les plus importants que nous suivons. Chaque étape des activités de préparation et de conception fait l'objet d'un processus d'analyse approfondi visant à éliminer toute erreur.

Nous créons souvent notre propre technologie, en tenant compte des exigences des consommateurs. Nous ne voulons pas seulement parler, mais nous voulons avant tout écouter. Nous n'avons pas peur des défis. Notre objectif est de combiner la créativité et la technologie en un seul.

Le savoir-faire de GORYCKI & SZNYTERMAN :