GRANITIFIANDRE SPA - Batiweb

Entreprise leader dans la production de grès cérame pleine masse haut de gamme, Fiandre est présente dans plus de 100 pays. Soucieuse de satisfaire à toutes les exigences du bâtir et de l’habiter, elle offre un vaste choix de solutions pour sols et murs dans plusieurs secteurs, du contract au bien-être et au résidentiel, du médical aux loisirs.

Dès le début, Fiandre a fortement voulu se distinguer comme entreprise innovante, avec un contenu hautement technologique et une vision à l’avant-garde.

Première parmi les usines du secteur à croire au grès cérame et au format 20x20 cm, qui dans les années 60 était jugé considérable, elle a avancé sur un chemin parsemé de victoires, remportant un succès incontestable.

Cet engagement a une histoire qui dure depuis 50 ans, pendant lesquels la qualité, la compétence et la capacité d’innovation ont avancé dans une synchronie parfaite, amenant l’Entreprise à occuper une position de marché prédominante.

L’engagement social qui distingue Fiandre dans son objectif se traduit par une écoute constante des problématiques environnementales. Son véritable atout consiste en une recherche approfondie et permanente pour concevoir et réaliser des produits d’excellence à partir des matières premières les plus pures, celles qui donnent vie aux matériaux de carrière tels que les marbres, les granits et les pierres séculaires, dont s’inspirent les meilleures collections Fiandre.

Les résultats tangibles des efforts de Fiandre sont confirmés par les certifications ISO 1400 et EMAS ainsi que par le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), système d’évaluation de la qualité énergétique et environnementale, promulgué par le Green Building Council et dont le but est de réaliser des bâtiments « verts » très performants et respectueux de la nature.

Cette certification est constamment mise à jour au moyen d’analyses approfondies effectuées sur les collections commercialisées.

Aujourd’hui, plus de 250 matériaux Fiandre ont obtenu cette attestation importante, garantie d’une filière productive verte.

Le savoir-faire de Fiandre :