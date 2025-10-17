GREE PRODUCTS FRANCE S.A.S.

Fondé en 1991, GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI est le plus important fabricant de climatiseurs au monde.



Avec GREE Products, le distributeur officiel en Espagne et en France, il regroupe l’intégralité du cycle de vie du produit : R&D, FABRICATION, COMMERCIALISATION et SERVICE.



Cette passion pour la technologie et le pari sur l’innovation constante nous permettent de vendre 1 climatiseur sur 3 dans le monde.



GREE est le plus grand fabricant de climatiseurs au monde, présent dans plus de 160 pays et régions. C’est l’une des grandes références en matière d’innovation et il regroupe les phases de R&D et de fabrication.



La commercialisation et les services en Espagne, France et Portugal sont assurés par GREE Products, distributeur officiel de la marque.



Le savoir-faire de GREE :

Gamme RÉSIDENTIEL : Une grande variété de modèles pour la climatisation de la maison, dotée de la plus haute efficacité énergétique pour garantir un grand confort tout en maintenant une faible consommation électrique

Gamme PAC AIR/EAU : La plus grande variété de modèles pour la climatisation de la maison, dotée de la plus haute efficacité énergétique pour garantir un grand confort tout en maintenant une faible consommation électrique.

Gamme PETIT & MOYEN TERTIAIRE : La gamme tertiaire de Gree, à travers son large éventail d’unités intérieures et de puissances d’extérieures, offre les plus grandes prestations et les meilleurs niveaux d’efficacité énergétique.

Gamme GRAND TERTIAIRE : La gamme industrielle de Gree a été conçue avec des technologies de pointe pour garantir les conditions climatiques de grands espaces de manière efficace tout en optimisant la consommation.