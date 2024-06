Gree Products France ouvre un centre de formation dans l’Hérault

Le fabricant mondial de climatiseurs Gree continue d’accélérer son déploiement sur le sol français avec l’ouverture de son premier centre de formation dédié aux installateurs et aux distributeurs.

Présent sur le territoire français depuis près de 7 ans maintenant, Gree Products France, filiale française de Gree Products, marque encore davantage son implantation dans l’Hexagone avec l’ouverture de son premier centre de formation dédié aux installateurs et aux distributeurs : la Gree Academy.

Gree Academy, le 1er centre de formation de Gree Products France

L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de climatiseurs, a choisi d’installer ce centre de formation à Clermont l’Hérault (34), en plein cœur de sa base logistique. Ouverte depuis le mois d’avril 2024, la Gree Academy propose des formations technico-commerciales et techniques sur les gammes de produits, de la sélection à l’installation, jusqu’à la mise en service.

Avec l’ouverture de ce centre de formation, Gree Products France a pour objectif d’accompagner les clients professionnels, de peaufiner leurs connaissances vis-à-vis des produits de la marque et de leur donner tous les outils pour des installations efficientes et performantes. D’une superficie de 250m², la Gree Academy compte plus de 30 appareils en fonctionnement, permettant d’associer la pratique à la théorie.

Pour l’heure, trois modules de formation sont proposés. Chacune de ces formations est gratuite et se déroule sur une journée. Pour cette première année, une vingtaine de cessions sont déjà organisées jusqu’à la fin de l’année, pour former plus de 300 personnes au total.

« La formation est un service essentiel que nous souhaitions proposer à nos clients », explique Patrice Ruaz, directeur Gree Products France. « L’ouverture de la Gree Academy répond à plusieurs besoins, à la fois de conseils, d’accompagnement, mais également d’informations techniques sur nos solutions, de plus en plus innovantes et performantes sur les différents marchés que nous couvrons ».

Ce nouveau centre de formation vient compléter l’offre de services proposés par Gree Products France aux professionnels installateurs, distributeurs et grands comptes : l’ADV, la consultation avant-vente pour le choix des produits, la réalisation et la conception technique des études, et le service clients.

Patrice Ruaz, directeur France de Gree Products, dans le centre de formation

Une entreprise mondiale à la conquête du marché français

L’entreprise Gree, fondée en Chine en 1991, à Zhuhai, est présente dans 180 pays à travers le monde. Elle embauche plus de 80 000 employés à l’échelle mondiale et compte 500 millions d’utilisateurs à travers le globe. Aujourd’hui, son chiffre d’affaires s’élève à 30 milliards de dollars et 3 % de cette somme est consacrée à la R&D, soit environ un milliard de dollars.

Des investissements qui permettent au fabricant mondial de climatiseurs d’apporter diverses ressources dans toutes les nouvelles technologies qui arrivent, et ce, dans plusieurs pays qui n’ont pas forcément les mêmes réglementations. Le marché asiatique, qui représente 60 % du marché mondial, n’a par exemple pas les mêmes règles que le marché européen. Des réglementations qui peuvent même varier entre les pays du Vieux Continent.

En France, Gree Products France accroît chaque année sa présence sur le marché français du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Malgré un marché global en baisse, la marque enregistrait 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. L’entreprise peut même se targuer d’une croissance de +25 % à fin avril 2024, en comparaison à la même période en 2023.

Pour de tels résultats, Gree Products France s’est notamment appuyé sur une force commerciale très active et une présence sur tous les marchés de son secteur : chez les distributeurs Chauffage-Sanitaire comme Tereva, Richardson, chez les distributeurs Froid et Électrique comme Rolesco et YESSS, et maintenant au sein des enseignes Le Froid Pecomark et Rexel pour le tertiaire. Gree est également présent chez les groupements de distributeurs, comme Socoda ou Pompac, et d’installateurs, comme Siele.

Les ventes directes et l’accompagnement des Grands Comptes sont également assurées directement par les équipes de Gree Products France. En plus de toutes les gammes de produits qu’elle propose, la marque apporte des solutions concrètes en termes d’économies d’énergie et de RSE à ses clients.

Un siège social en guise de showroom

Gage de son savoir-faire, Gree Products France vient d’aménager entièrement le nouveau bâtiment qu’elle occupe à Vendargues (34). Ce complexe de 1 600 m², qui accueille désormais le siège France de la marque, est entièrement équipé avec les solutions Gree (multisplits, monosplits, ensemble DRV, monosplits U-Match avec unités intérieures murales cassettes gainables).

Gree Products France s’est réservé 400 m² de cette surface totale pour ses bureaux. Le reste du complexe est occupé entre autres par un centre pharmaceutique, une salle de gym ou encore un stand de tir. Un bâtiment et un siège qui fait donc aussi office de showroom, comme l’explique M. Ruaz : « On a tout équipé avec nos produits Gree. C’est un showroom vivant que nous avons. Nous n’avons pas un showroom de présentation des produits mais un showroom avec des produits en utilisation ».

31 collaborateurs de l’entreprise sont regroupés sur le site de Vendargues. Parmi ces équipes, 19 personnes sont sur le terrain à travers toute la France.

Le siège social de Gree Products France, à Vendargues (34)

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L