Facilité, rapidité et fiabilité sont les éléments clés pour le développement des produits de la marque professionnelle GRIFFON.

Depuis plus de 75 ans, Bolton Adhesives (auparavant Bison International) avec ses produits GRIFFON propose à tous professionnels une sélection complète de solutions de qualité pour toutes les tâches et travaux d'assemblage, de collage, d'étanchéité et de protection.

Tous les produits sont développés pour un usage professionnel, et de ce fait, dotés de divers labels et certifications assurant le bon usage. Ils sont conçus pour une facilité d'utilisation maximale, afin de permettre au professionnel d'obtenir un résultat final parfait dont il peut être fier.

GRIFFON est la marque incontournable de référence exclusivement professionnelle offrant des solutions de qualité dans le domaine du collage, du montage, de la construction, de l'étanchéité, du soudage de la lubrification et de l'entretien.

GRIFFON propose des produits de qualité supérieure, spécialement destinés au professionnel pour un travail plus facile, plus rapide et plus fiable.

La marque GRIFFON est une sous-marque de Bolton Adhesives. Bolton Adhesives représente la branche colle du Groupe Bolton et fait valoir quatre marques proéminentes : Bison, UHU, GRIFFON et Air Max.

Pour coller le papier, le carton, le cuir, le tissu et le bois avec de la colle ou du mastic, ou pour assembler le métal ou le plastique ; les produits Bolton Adhesives offrent les meilleures solutions. A la maison, au bureau, à l'école, pour le bricolage ou pour les travaux professionnels. L'entreprise vise à la fois les supermarchés, les papeteries et les magasins de bricolage spécialisés pour professionnels et amateurs. Près de 700 collaborateurs travaillent pour Bolton Adhesives.

Bolton Adhesives fait partie du Groupe Bolton. Le Groupe Bolton fournit des produits de qualité à cinq marchés de consommation, notamment dans le domaine de l'alimentaire, des produits de beauté et de santé, des produits ménagers et d'entretien, de la cosmétique et des colles.

Le savoir-faire de GRIFFON :