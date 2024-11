GRIPPLE a été créé en 1989 pour commercialiser un système ingénieux de tendeur rabouteur pour clôtures agricoles. Aujourd'hui, la marque est un fabricant reconnu dans le monde entier, qui propose des solutions innovantes à valeur ajoutée aux marchés du BTP et de l'agriculture.

Employant plus de 850 personnes sur 14 sites dans le monde, l'entreprise est fière de ses trois sites de production, situés à Sheffield dans le Yorkshire du Sud. Nos possédons d'autres centres de vente à Chicago, Obernai, Varsovie, Toronto, New Delhi et Kobe. Cette société détenue à 100 % par ses employés véhicule une vision innovante de l'entreprise, dans laquelle l'investissement dans les ressources humaines, l'innovation et la croissance durable prennent une place très importante.

Le savoir-faire de GRIPPLE :

CONSTRUCTION Solutions pour le CVC Solutions pour la Tuyauterie Solutions pour l'Électricité Solutions pour l'Éclairage Acoustiques et Plafond Modulaire Agencement et Signalétique Art et Culture Solutions Parasismiques Environnement Extrême



GENIE CIVIL Érosion et Stabilité des Pentes Érosion et Stabilité des Pentes Ancrage de Géomembrane Solutions Photovoltaïques



AGRICULTURE Solutions pour Vignobles Solutions pour l'Arboriculture Solutions pour Clôtures