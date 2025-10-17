GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

GROUPAMA est une société d’assurance mutuelle au cadre juridique spécifique. La société a vu le jour en 1900 par un regroupement d’agriculteurs. Le siège social est situé à Paris, rue d’Astorg. Groupama possède trois marques : Groupama, la marque généraliste fonctionnant par région, Gan, l’assurance du groupe et Amaguiz.com, l’assurance en ligne.

GROUPAMA a débuté avec la création d’une loi pour encadrer juridiquement les Caisses d’Assurances Mutuelles Agricoles, en 1900. Au fil des années, le groupe s’est développé en proposant d’autres services comme la banque (2001).

GROUPAMA va s’associer avec le groupe Orange afin de proposer un service de banque en ligne, Orange Bank, accessible par téléphone. On retrouve des services disponibles uniquement par internet et téléphone, avec Amaguiz.com.

Dès 2006, GROUPAMA s’internationalise avec l’achat de filiales espagnoles, turques et anglaises. Le groupe renforcera sa position en Europe par le même procédé.

Le mutualisme a pris racine avec ces agriculteurs qui, depuis l’origine, se sont regroupés pour s’entraider et mieux protéger leurs exploitations des aléas de la vie. Aujourd’hui, ces communautés d’entraide sont représentées par 11 caisses régionales et 3 000 caisses locales réparties sur la France entière. Elles confèrent à GROUPAMA une présence unique sur le terrain, au cœur des territoires. Au service de près de 4 millions de clients-sociétaires, qu’ils soient particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises, associations ou collectivités.

Administré par un Conseil d'administration composé de 15 membres, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES anime et coordonne la stratégie opérationnelle du Groupe. Une politique déployée en concertation avec les Caisses Régionales.

Le savoir-faire de GROUPAMA :