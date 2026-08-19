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Groupe AFRISO - Batiweb

Groupe AFRISO

Velta Eurojauge - 17A rue des Cerisiers ZA – BP 40125
67117 FURDENHEIM
France
Site web de la marque

Groupe AFRISO est un fabricant spécialisé dans le génie climatique, les systèmes de chauffage et les équipements techniques destinés aux professionnels du bâtiment. L’entreprise développe des solutions pour améliorer le fonctionnement, la sécurité et la performance énergétique des installations de chauffage et de rafraîchissement.

La gamme de Groupe AFRISO comprend notamment des équipements de chaufferie, des systèmes de régulation, de la robinetterie de chauffage et sanitaire, des dispositifs de sécurité, des appareils de contrôle de niveau ainsi que des solutions pour les installations fioul et gaz.

Groupe AFRISO propose également des analyseurs de combustion, des manomètres, des thermomètres et différents instruments de mesure professionnels. À travers sa gamme Velta, l’entreprise conçoit des systèmes et composants pour planchers chauffants et rafraîchissants, adaptés aux logements individuels, aux bâtiments collectifs et au secteur tertiaire.

Grâce à une offre complète associant mesure, régulation, contrôle et confort thermique, Groupe AFRISO accompagne les chauffagistes, installateurs, bureaux d’études et professionnels du génie climatique dans la réalisation et la maintenance de leurs installations.

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