Le Groupe GEFOR est un organisme de formation tourné vers l'humain. Se remettre en question pour évoluer, échanger, toujours trouver des solutions, rester positif en toute situation telles sont les valeurs de notre groupe, et la force de notre équipe. Se former chez GEFOR c'est bénéficier d'un accompagnement individualisé au sein d'un parcours de formation personnalisé.



Nos conseillers en formation et l’ensemble de l’équipe pédagogique vous accompagnent tout au long de votre parcours. L'offre du Groupe GEFOR inclut des formations qualifiantes dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (Conducteur d'engins, grutier, maçon VRD, AIPR, SST, etc), une offre de formation FOS (français sur objectifs spécifiques) spécifiquement adaptée au public ayant des difficultés langagières et mixant donc cours de français technique à la formation CACES R482 et des formations tertiaires.



Organisme de formation continue, nous sommes certifiés Qualiopi et Membre Réseau Partenaire Transitions Pro IDF et AKTO.



Que vous souhaitiez vous reconvertir, évoluer, obtenir un diplôme d'Etat dans le domaine tertiaire (BTS), vous former aux métiers du BTP en obtenant vos CACES®, améliorer votre niveau de français grâce à nos formations FLE ou FOS, le Groupe GEFOR a forcément la solution qui convient à votre projet.



Une équipe soudée, dynamique, à l'écoute, au service de votre réussite.