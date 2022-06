Le Groupe GEFOR, un organisme de formation qui œuvre pour plus d'insertion professionnelle et plus d’inclusion

Le Groupe GEFOR, acteur reconnu dans les formations de conduite d’engins. Depuis 1993, le Groupe GEFOR accompagne et forme des salariés en reconversion, des demandeurs d’emploi ou employés précaires vers le métier de conducteur d’engins et de grues à tour. S’ils attirent tout type de publics en province ; en Ile de France, ces métiers sont plutôt convoités par les personnes issues de l’immigration.

Or, les certificats d'aptitude à la conduite visés en fin de formation demandent des compétences en français de niveau A2 minimum. Par ailleurs, la clause molière de 2016 imposant l'usage du français sur les chantiers publics constitue parfois un frein à l’accès aux formations pour certains candidats d'une part et au recrutement de main d'oeuvre de l'autre.



Enfin, les personnes pouvant combler les besoins en main d'oeuvre dans certains métiers en tension, n’ont, pour certains, pas suffisamment acquis les savoirs de bases dans leur propre langue (lecture, écriture, calcul).

Des formations en faveur de l’inclusion

Partant de ces différents constats, le Groupe GEFOR a pris les devants depuis 2010 et mis en place une ingénierie pédagogique spécifique. Des parcours de formation alliant français professionnel et formation technique ont alors vu le jour.



Après une première action réussie, le Groupe GEFOR a poursuivi ces dispositifs permettant ainsi de favoriser l'insertion de plusieurs centaines de personnes.

Des progrès visibles

Chez les stagiaires : une hausse du niveau de français, une meilleure compréhension du monde du travail et une augmentation de la confiance en soi ont été observées. Les plus réticents d'entre eux au démarrage des actions de formation sont finalement repartis satisfaits de leurs progrès. Ils conseillent maintenant la formation à leur entourage ou reviennent pour compléter leurs compétences.

En route pour plus de diversité

L'effort ne s'arrête pas là et les projets sont nombreux pour proposer des formations plus inclusives. Le Groupe GEFOR travaille aujourd’hui avec des entreprises et agences d’intérim d’insertion, des missions locales et cherche dorénavant à attirer plus de femmes encore trop peu nombreuses dans les emplois techniques.

