Le nouveau hub de la formation BTP CACES à quelques minutes de Paris

Fort d’une expérience de plus de trente ans, le Groupe GEFOR est aujourd’hui un acteur reconnu du domaine de la formation professionnelle continue par ses clients et partenaires. Spécialisé dans la formation des conducteurs d’engins et des grutiers à tour, il a su s’adapter aux différents publics rencontrés et aux exigences de ses clients.

Le Groupe GEFOR et sa réponse aux besoins en main d’œuvre des chantiers Franciliens

La pandémie et la crise n’ont pas eu raison du développement de ses projets, loin de là. Son site pédagogique de 12 hectares basé à Changis sur Marne, près de Meaux en Seine et Marne, a vu depuis deux ans son visage transformé et a entièrement été réaménagé pour répondre aux besoins des publics qu’il accueille. Doté aujourd’hui de trois grues à tours et d’une douzaine d’engins de chantier, il continue sa transformation et s’apprête à élargir son éventail de formations pour répondre aux défis de demain : conduite de nacelles, maçonnerie etc.



À terme, la capacité d'accueil passera de trentaine stagiaires actuellement à une centaine.

Un travail de concert avec ses partenaires plutôt que de la concurrence

En 2021, constatant qu’il était plus enrichissant d’avancer ensemble que séparément, le Groupe GEFOR a développé son réseau de partenaires dans la formation. Ce rapprochement a porté ses fruits puisque le Groupe GEFOR compte aujourd’hui six partenaires. Chaque structure garde bien évidemment sa propre identité, ses compétences et savoir-faire mais, ensemble, ils peuvent répondre aux différents besoins des institutions, entreprises privées et particuliers et ajouter leur pierre aux différents projets franciliens : prolongements ou créations de lignes de transport en commun, de nouveaux quartiers etc.

Une qualité de formation toujours au rendez-vous

Avancer oui mais de façon qualitative. Le Groupe GEFOR et ses partenaires sont certifiés Qualiopi et répondent aux exigences du ministère du travail en matière d’information au public, d’individualisation des parcours, de suivi, d’accompagnement et d’écoute de leurs stagiaires.

