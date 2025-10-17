GROUPE MERCADIER

Quinze ans déjà que nos teintes et nos matières sont entrées dans les intérieurs à travers le béton ciré.



Nous n’avons cessé, depuis nos débuts, de perfectionner et réinventer notre matériau de prédilection tout en garantissant, par le travail constant de notre service R&D, des réalisations durables et de qualité.



Notre travail sur les matières et les couleurs n’a été rendu possible que par l’engagement de nos équipes à tous les niveaux de l’entreprise.

Chaque année, nous sommes heureux de constater également la fidélité de nos partenaires et clients.



Le service client est la préoccupation de tous à chaque étape de notre développement et pour chaque projet engagé. Nouveaux produits, nouveaux points de vente, site de vente en ligne sont autant d’aventures dans lesquelles nous nous lançons avec la même énergie et conviction.



Depuis ses débuts Mercadier a souhaité guider ses clients dans l’utilisation et l’application de ses produits afin de garantir des réalisations de qualité. Les équipes des boutiques sont des spécialistes des techniques d’application. Ils offrent des conseils avisés et complets en décoration.



Des fiches techniques détaillées, des tutoriels en ligne et une ligne téléphonique de support technique complètent ce dispositif.



Le savoir-faire de Mercadier :

BÉTON CIRÉ

PEINTURE

ENDUIT À LA CHAUX

MÉTALLISATION À FROID

