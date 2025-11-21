Découverte de l’outil DeltaConso Expert. Ce logiciel permet un suivi des consommations énergétiques des collectivités. Il peut également produire des rapports pouvant orienter des travaux d’amélioration des bâtiments publics. Illustration avec le territoire girondin.

Au Salon des Maires, le spécialiste de la maîtrise énergétique Hellio met à l’honneur le monitoring. Une solution de suivi essentielle pour la réduction des consommations énergétiques et la rénovation du parc de bâtiments publics. Ces obligations ont été instaurées dans la loi du 30 avril 2025 dite « Ddadue ».

Au sein de l’écosystème Hellio, on retrouve le bureau d’études Akéa Énergies, qui utilise le logiciel DeltaConso Expert. L’outil fait appel aux interfaces de programmation d'application (API). Par ce procédé, l’outil peut effectuer des relevés de compteurs et établir un suivi énergétique sur différents bâtiments.

« Une toute première version a été développée vers 2005. Au début, c'était une solution qui était globalement pour l'interne, pour nos équipes du bureau d'études. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait un besoin, notamment au niveau des collectivités, de faire du suivi de leur consommation », nous raconte Jérôme Lecamp, chef de projet chez DeltaConso Expert.

Un outil d’ingénierie territoriale pour la Gironde

« C'est vrai qu'en 2005, c'était assez novateur et à la marge. Avec la crise énergétique qu'il y a eu ces cinq dernières années, ça a vraiment explosé. Aujourd'hui, c'est indispensable pour une collectivité de faire le suivi de ses dépenses énergétiques », constate M. Lecamp.

D’où le lancement de DeltaConso Expert en 2011. Le syndicat départemental d'énergie et environnement de Gironde (SDEEG 33) a fait partie de ses premiers bêta-testeurs.

Les consommations énergétiques des communes du SDEEG 33 remontées sur le logiciel DeltaConso Expert - ©Virginie Kroun

« Il y a eu une sorte d'alignement des planètes qui fait que nos structures, qui utilisent un outil comme Delta Consul Expert, une solution clé en main pour les collectivités et par là même un parfait respect des obligations du décret BACS, décret tertiaire », affiche Stéphane Oulier, directeur des Services au sein de ladite structure, tandis que les syndicats des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et du Charente-Maritimes ont déjà opté pour cette solution.

Il faut dire qu’il s’agit d’un logiciel très précis, capable de recouper les consommations par communs, voire par parc de bâtiments. DeltaConso Expert est capable de générer des rapports de consommations énergétiques.

DeltaConso Expert affine les résultats par commune... - ©Virginie Kroun ... par parc de bâtiments au sein de ces communes - ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Le SDEEG 33 s’en sert d’ailleurs pour définir des pistes des chantiers à l’échelle de la Gironde. «C’est le bâtiment scolaire qu'on a priorisé. Mais le chantier énorme et qui sera à mon avis le sujet du prochain mandat municipal, cela va être la rénovation énergétique de l'ensemble du patrimoine : les mairies, les services techniques, etc. », nous confie Sophie Labatut, directrice générale du SDEEG 33.

Parmi les solutions concrètes prévues, on retrouve la chaufferie bois, cohérente par rapport à la proximité de la Gironde avec les forêts landaises. Sans compter les travaux d’isolation, mais aussi d’autres indirects comme le désamiantage, l’accessibilité, etc.

Un avis technique complet, qui doit servir d'aide à la décision des nouvelles équipes municipales élues en mars prochain. Mais le défi de ces dernières est de taille, compte tenu du coup de frein observé dans leurs investissements...

Propos recueillis par Virginie Kroun

