Organisme délivrant les certifications aux professionnels du BTP, Qualibat annonce de futurs labels. L'association a par ailleurs renforcé sa lutte contre les fraudeurs, notamment en renforçant ses contrôles.

Les temps sont durs pour les artisans du BTP, plusieurs chiffres semblent le confirmer. Pourtant, du côté de Qualibat, organisme qui attribue des certifications aux professionnels et aux entreprises du secteur, c'est une toute autre dynamique.

Selon Gérard Sénior, président de l'association depuis environ 15 mois, le rythme est très soutenu. « Nous avons environ 8 000 premières demandes », nous annonce-t-il. « En effet, c'est très contradictoire alors qu'il y a eu pas mal d'interrogations notamment sur MaPrimeRénov'. » Mais cet intérêt pour les certifications pourrait s'expliquer par un besoin de se différencier en cette période d'incertitude.

De nouvelles qualifications en cours d'élaboration

Aujourd'hui, Qualibat délivre 350 qualifications différentes, mais M. Sénior nous a confié l'arrivée prochaine de nouvelles qualifications. Celles-ci porteront notamment sur l'impression béton 3D, la mesure et l'interprétation de la qualité de l'air ou encore la maintenance photovoltaïque et des pompes à chaleur.

« Quand il y a des gens qui ont installé une pompe à chaleur à 1 € et qu'ils n'ont pas pris de contrat d'entretien, la pompe à chaleur va tomber en rade assez rapidement et ses performances aussi ».

Une mention sur « l'économie circulaire » sera aussi prochainement adaptée à chaque métier. « Un plaquiste, un peintre, un plombier n'ont pas les mêmes approches, ni les mêmes mécaniques. Cette mention économie circulaire serait attachée à chaque métier ».

Une lutte contre les fraudeurs renforcée

Désormais, ce sont 50 000 entreprises qui disposent d'un label Qualibat, dont 38 000 de la qualification Reconnu Garant de l'Environnement. Au moment de la mise en place du label, l'association avait d'ailleurs enregistré un afflux très important d'entreprises.

Un afflux à cause duquel il a fallu renforcer les contrôles pour détecter les fraudeurs, selon Gérard Sénior. « Une entreprise doit nous rendre chaque année un questionnaire annuel de suivi qui nous permet de savoir quelle est leur activité, si les gens qui ont la compétence au sein de l'entreprise sont toujours chez elles, etc. ».

Qualibat a aussi mis en place en septembre des QR codes qui permettent d'authentifier ses certificats. « On a 50 000 entreprises et 105 000 qualifications qui sont attribuées. Donc il a fallu faire 105 000 certificats d'un coup ».

Qualibat réalise par ailleurs 18 000 audits par an, dont 83 % sont sans non-conformité. « 10 % ont des non-conformités mineures que les entreprises doivent reprendre », précise M. Sénior. « Dans les 7 % qui restent, la moitié, ce sont des écodélinquants et la moitié ce sont des mauvais qu'on exclut. »

La simplification des procédures administratives pour obtenir les certifications

Au-delà du côté RGE, les effectifs d'entreprises concernés par les certifications sont très stables : « Dans les entreprises qui sont de 10 à 50, elles connaissent le moyen d'obtenir la qualification. Elles ont des renouvellements de dossiers à faire tous les 4 ans, elles ont la mécanique. »

Pour les nouvelles entrées, Gérard Sénior affirme que la procédure administrative est désormais plus légère : « Pour pouvoir avoir une qualification, nous traitons nous-même le dossier administratif. On a les organismes pour obtenir les attestations directement et on a aussi accès à la plateforme des marchés publics simplifiés, qui nous permet d'accéder à toutes les pièces dont on a besoin. Déjà pour les entreprises, ça leur allège le travail ».

Reste aux artisans à prouver leur compétence, puis la phase d'audit se déroule ensuite sur trois chantiers de référence pour le RGE.

Pour un nouvel artisan désireux d'obtenir les labels, Qualibat a mis en place une qualification probatoire, d'une durée de deux ans et non renouvelable. « On vérifie toute sa régularité fiscale, son existence commerciale, ses moyens financiers, ses moyens matériels et sa compétence et on lui attribue cette qualification », explique le président de l'association. « On l'audite ensuite dès le moment où il nous aura déclaré des chantiers qu'on pourra auditer ».

Propos recueillis par Raphaël Barrou