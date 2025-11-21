L’Ademe et la FFB signent une convention cadre pour accélérer la transition écologique du bâtiment, visant la neutralité carbone d’ici 2050.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et la FFB ont signé une convention-cadre le 19 novembre, lors du Salon des maires 2025. Celle-ci porte sur les engagements du secteur du bâtiment en terme de transition écologique.

L'Ademe et la FFB veulent « poursuivre et intensifier leur collaboration »

Du côté de la porte de Versailles de Paris, l'Ademe et la Fédération française du bâtiment ont ainsi annoncé qu'elles souhaitaient « poursuivre et intensifier leur collaboration, à l'échelon national comme sur les territoires ».

L'objectif annoncé par les deux structures est de mieux prendre en compte les impacts du changement climatique dans la construction neuve, mais aussi dans la rénovation.

Pour rappel, l'Ademe se charge de l'accompagnement et du financement de projets dans les domaines de l'énergie, de l'économie circulaire ou encore de la décarbonation de l'industrie.

L'objectif de la neutralité carbone « à l'horizon 2050 »

« Le bâtiment doit poursuivre ses efforts et intégrer toutes les nouvelles évolutions qu'elles soient règlementaires ou techniques », soulignent l'organisation patronale et l'agence du ministère de la Transition écologique.

Selon elles, le bâtiment fait déjà partie des acteurs principaux de la transition écologique. Alors, en plus de la baisse des consommations énergétiques, de la préservation des ressources et de la biodiversité, l'objectif principal reste « la neutralité carbone à l'horizon 2050 [...] pour tous les secteurs d'activité ».

« Afin de l'atteindre, il est impératif de mobiliser et d'accompagner plus encore l'ensemble des acteurs de la filière, pour une prise en compte effective de ces sujets. Le secteur du bâtiment doit tout mettre en œuvre pour avoir des bâtiments efficients et résilients. »

Par Raphaël Barrou