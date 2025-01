Découvrez l'élégance intemporelle des menuiseries bois Millet

Le Groupe Millet, reconnu pour ses menuiseries en PVC et aluminium, propose également des fenêtres et portes-fenêtres en bois de haute qualité. Nos gammes Beaulieu, Opéra, Louvre et Versailles offrent des solutions esthétiques et performantes, adaptées à tous types de projets, du contemporain au traditionnel.

Gamme Beaulieu Avec ses lignes épurées, elle s'adapte à toutes les configurations, qu'elles soient classiques ou contemporaines. Son design modulaire permet une intégration harmonieuse dans divers environnements architecturaux. Gamme Opéra Conçue pour les habitats traditionnels, elle présente un profil mouluré à doucine, rappelant le charme des menuiseries d'antan. Idéale pour les maisons de campagne ou les rénovations de bâtiments historiques. Gamme Louvre Inspirée du style haussmannien, cette gamme de type "Mouton et Gueule de loup" est parfaite pour les projets nécessitant une esthétique traditionnelle avec des performances modernes. Gamme Versailles Destinée aux projets d'exception, elle allie fabrication traditionnelle et exigences des Bâtiments de France, idéale pour la rénovation de châteaux, manoirs et immeubles classés. Chaque gamme reflète notre engagement envers l'artisanat traditionnel, tout en intégrant des performances thermiques et acoustiques de pointe. En choisissant les menuiseries bois Millet, vous optez pour l'élégance, la durabilité et le respect du patrimoine architectural.