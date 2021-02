Acteur majeur de la menuiserie sur-mesure BOIS, PVC, ALUMINIUM et MIXTE depuis plus de 60 ans, le Groupe MILLET pratique une philosophie environnementale empreinte de convictions fortes et d’actions concrètes menées au quotidien en faveur du Développement Durable.

Le Groupe MILLET développe depuis soixante quinze ans un savoir-faire exigeant. Le geste artisanal d'autrefois s'enrichit de la technicité d'aujourd'hui pour créer et innover dans le domaine de la menuiserie. Fabricant reconnu de portes et de fenêtres sur-mesure, la marque MILLET est synonyme d'exigence de qualité et de haut de gamme.

Resté fidèle au bocage Bressuirais, le Groupe MILLET est aujourd'hui un des leaders nationaux de la menuiserie industrielle. Plus de 75 ans de croissance et d'innovation n'ont pas changé la philosophie de l'entreprise... ni son âme !

MILLET cultive en tout indépendance ses points forts, qui sont aussi les moteurs historiques de son développement :

la conception de produits esthétiques pour un usage facile et pratique,

une industrialisation simple et performante respectant les savoir-faire de ses origines,

une capacité d'initiative et d'adaptation au développement du marché et aux besoins des clients.

Le savoir-faire du Groupe Millet :