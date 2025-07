Le magistrat Christian Babusiaux succède à Laëtitia Helouet à la présidence de l’Observatoire national de la politique de la ville. Son ambition est de renforcer l’analyse et l’évaluation des politiques menées dans les quartiers prioritaires.

Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville, a annoncé la nomination de Christian Babusiaux à la présidence de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), succédant ainsi à Laëtitia Helouet dont le mandat arrive à son terme.

En nommant Christian Babusiaux, la ministre fait le choix d’un profil à l’expérience reconnue. Magistrat et président de chambre honoraire à la Cour des comptes, il dispose d’une solide expertise dans l’évaluation des politiques publiques.

Il a exercé des responsabilités variées dans des domaines clés de l’action publique et préside actuellement le Cercle de la réforme de l’État, un espace de réflexion réunissant universitaires, chercheurs, experts et responsables publics.

Des enjeux considérables

« Les enjeux de la politique de la ville sont considérables. L’efficacité des actions menées suppose des informations fiables et indépendantes. Merci à Juliette Méadel de me confier la présidence de l’Observatoire. Tous les partenaires, et avec eux les habitants des quartiers, pourront compter sur mon écoute, ma conviction et mon engagement dans cette mission », a déclaré Christian Babusiaux.

La ministre Juliette Méadel a tenu à remercier « sincèrement » Laëtitia Helouet pour les années consacrées à la présidence de l’ONPV.

« Elle a apporté une vision profondément humaine, rigoureuse et inclusive à l’analyse de la politique de la ville », a-t-elle souligné, affirmant que Christian Babusiaux incarne « rigueur, hauteur de vue et engagement pour l’intérêt général ».

Créé par la loi du 21 février 2014, l’ONPV est une instance indépendante chargée de produire des analyses et évaluations des politiques menées dans les quartiers prioritaires.

À travers des études annuelles basées sur des données statistiques et qualitatives, l’Observatoire éclaire les décideurs publics sur les dynamiques sociales, économiques et urbaines des territoires concernés.

Par Marie Gérald