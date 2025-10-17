Précurseur dans la technique d’isolation par soufflage en France, le Groupe WECK est en perpétuelle évolution depuis sa création il y a plus de 40 ans. Le Groupe s’est fixé la mission de contribuer durablement à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments en proposant des solutions d’efficacité énergétique. Le Groupe WECK maîtrise dans sa globalité toute la chaîne de valeur de l’efficacité énergétique grâce au développement de ses pôles industrie, travaux, solution et financement.