GULAL HIRDAVAT SAN. VE TIC. A.S. - Batiweb

GÜLAL HIRDAVAT SAN a démarré ses activités à Tahtakale en 1980. Son domaine d'activité est l'importation et l'exportation de quincaillerie, agriculture, construction et outils de jardin en gros et au détail.

En 2003, elle élargit son potentiel avec la succursale qu'elle ouvre dans son propre bâtiment sur le site de Zeytinburnu Demirciler. En créant SEZAL DIŞ TİC LTD ŞTİ en 2005, il a fourni une étude plus complète et une spécialisation dans l'importation et l'exportation. Elle a ouvert sa deuxième succursale dans son propre bâtiment à Beylikdüzü / Kıraç, qu'elle a acquis en 2008, pour vous offrir, nos estimés partenaires commerciaux, une gamme de produits plus large et plus riche.

GÜLAL HIRDAVAT SAN et TİC AŞ sont devenus une marque dans leur propre secteur avec leurs employés dévoués, leurs fournisseurs nationaux et internationaux et la confiance de vous, nos précieux partenaires commerciaux.

Notre société vise à augmenter son taux de croissance et à mieux vous servir avec une gamme de produits plus large, en s'en tenant à la confiance de vous, nos précieux partenaires commerciaux, avec son principe de fonctionnement et sa compréhension du service rapide.

Le savoir-faire de GÜLAL HIRDAVAT SAN :