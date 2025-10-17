ConnexionS'abonner
Fermer
GULAL HIRDAVAT SAN. VE TIC. A.S. - Batiweb

GULAL HIRDAVAT SAN. VE TIC. A.S.

Merkez Hadımköy Yolu Üzeri No26
34522 Esenyurt, Istanbul
Turquie
Site web de la marque

GÜLAL HIRDAVAT SAN a démarré ses activités à Tahtakale en 1980. Son domaine d'activité est l'importation et l'exportation de quincaillerie, agriculture, construction et outils de jardin en gros et au détail. 

En 2003, elle élargit son potentiel avec la succursale qu'elle ouvre dans son propre bâtiment sur le site de Zeytinburnu Demirciler. En créant SEZAL DIŞ TİC LTD ŞTİ en 2005, il a fourni une étude plus complète et une spécialisation dans l'importation et l'exportation. Elle a ouvert sa deuxième succursale dans son propre bâtiment à Beylikdüzü / Kıraç, qu'elle a acquis en 2008, pour vous offrir, nos estimés partenaires commerciaux, une gamme de produits plus large et plus riche. 

GÜLAL HIRDAVAT SAN et TİC AŞ sont devenus une marque dans leur propre secteur avec leurs employés dévoués, leurs fournisseurs nationaux et internationaux et la confiance de vous, nos précieux partenaires commerciaux.

Notre société vise à augmenter son taux de croissance et à mieux vous servir avec une gamme de produits plus large, en s'en tenant à la confiance de vous, nos précieux partenaires commerciaux, avec son principe de fonctionnement et sa compréhension du service rapide. 

Le savoir-faire de GÜLAL HIRDAVAT SAN

  • Quincaillerie
  • Agriculture
  • Construction
  • Outils de jardin
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.