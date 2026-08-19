GUNTHER FRANCE

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Günther France est spécialisée dans les solutions de fermeture destinées aux particuliers, aux professionnels, aux bâtiments industriels, aux exploitations agricoles et aux sites logistiques. L’entreprise propose notamment des portes de garage sectionnelles ou à enroulement, conçues dans des dimensions standards ou sur mesure.

Son offre comprend également des portes sectionnelles industrielles, des rideaux et grilles métalliques, des portes accordéon, des portails ainsi que des portes coulissantes industrielles. Ces équipements répondent à différents besoins en matière de sécurité, d’isolation thermique, de robustesse et de confort d’utilisation.

Pour les entrepôts et les centres logistiques, Günther France commercialise des rampes de chargement, des sas d’étanchéité, des abris de quai et différents systèmes facilitant les opérations de chargement et de déchargement.

Les solutions peuvent être personnalisées grâce à un choix de dimensions, de surfaces, de couleurs, de motorisations et d’équipements de commande. Günther France propose également des prestations de livraison, de montage, d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces de rechange.