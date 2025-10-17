ConnexionS'abonner
GURBETCILER

Aydınlı-KOSB Mh, Melek Aras Blv. No:41,
34953 Aydınlı-kosb/Tuzla/İstanbul
Turquie
Gurbetçiler Plastic Industry and Trade Inc. a été fondée par Erol KÖSTEK le 24.05.1985 à Pendik-Istanbul.

Notre fondateur Erol Köstek, guidé par Yılmaz Vural İlhan, qu'il a rencontré par hasard à cette époque et qui est toujours le père de GURBETCILER PLASTIK, a décidé de se lancer dans la production de produits en PLASTIQUE, un secteur qu'il ne connaissait pas.

Il achète une machine à injection plastique et loue 100 pièces à Pendik. Il commence à travailler dans un petit atelier.

M. Yılmaz Vural İLHAN a posé les premières pierres de notre entreprise en enseignant la production de plastique, l'emballage, les coûts, les enchères, la fabrication de moules et en nous soutenant. Avec le temps, il est devenu un membre de notre famille, le frère aîné de la famille.

Notre société a planifié et produit PASPAYI, un nouveau produit pour notre pays, et aujourd'hui il sert partout dans le monde. Özgün Dumrul, chef de projet en Libye, a grandement contribué à l'introduction des entretoises en plastique et à gagner des parts de marché sur le marché. Notre entreprise, qui a gagné une part de marché dans le secteur et créé son propre portefeuille de clients grâce aux salons internationaux auxquels nous assistons constamment et à une communication étroite, poursuit ses activités dans la zone industrielle organisée de Tuzla-Chemists avec un espace fermé de 20 000 m² et un espace ouvert de 4 000 m².

Notre entreprise, qui est venue à ce jour en s'élevant sur des bases solides depuis 35 ans, dans la plasturgie ; 10 marques, dont 4 Brevetées et 3 Modèles d'Utilité approuvés, PASPAYI®, KAROAPP®, KÜMBET KÖR KALIP®, MONODUCT®, TÜNEL SEGMENT®, RAYTUT®, GEOANKRAJ®, NOZUL FILTER®, UNU PLASTİK®, MASI KALIP® croître régulièrement en obtenant le succès avec une gamme de produits de plus de 1 500 inscrits.

L'apprentissage, la recherche et le développement font partie des caractéristiques fondamentales de l'entreprise. Être une marque performante et fiable est au centre de ses services. Avec son réseau de service sur les six continents s'étendant des Amériques à l'Australie, il étend sa sphère d'influence à travers le monde. Aujourd'hui, notre entreprise, avec sa famille Erol Köstek, son équipe de direction chevronnée et ses 120 employés, sert notre pays en exportant activement dans plus de 60 pays.

Le savoir-faire de GURBETCILER PLASTIK:

  • ESPACE
  • KAROAPP
  • MOULE AVEUGLE REVAK
  • MONODUIT
  • GEOACRAGE
  • TRONÇON DE TUNNEL
  • RAYTUT
  • FILTRE À BUSE
  • MOULE COMMENTAIRE
  • COMMENTAIRE PLASTIQUE
  • PRODUITS MIXTES
