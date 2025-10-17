HECAPO S.A. - GRUPO HECA - Batiweb

HECAPO S.A. - GRUPO HECA
08790 Gelida, Barcelona
Espagne
Avec plus de 35 ans d’expérience, le Groupe Heca est composé de quatre usines espagnoles, leaders dans leurs secteurs : plomberie, gaz, chauffage, réfrigération et industrie.
- Hecapo, S.A. spécialisée dans la fabrication de raccords 2 pièces et accessoires de réfrigération.
- Martigrap, S.L. spécialisée dans la fabrication des colonnes gaz naturel et de GPL et de « Systèmes Techniques de Fixation»
- Manométrie et instrumentation S.L, spécialiste dans la fabrication de manomètres, thermomètres et différents systèmes de mesure pour l’industrie
- J. Pareta, S.A. spécialiste dans la fabrication de vannes à gaz certifiées Aenor, vannes flotteurs et accessoires de chauffage.
Le Groupe dispose d’installations de 10 500 m2, destinées à la production, à l’administration, au stockage et à la logistique, réparties entre Gélida et Castellbisbal, dans la province de Barcelone.
La mission du Groupe : continuer à proposer des produits de la plus haute qualité, sous Norme, avec rigueur et engagement.
Le savoir-faire du Groupe Heca :
- Raccords deux pièces
- Raccords avec purgeur
- Joints
- Raccords doubles
- Accessoires en laiton
- Vannes et flotteurs
- Vannes et accessoires de plomberie
- Accessoires en cuivre
- Flexibles inoxydables
- Division chauffage
- Division réfrigération
- Manomètres et pressostats
- Accessoires pour manomètres