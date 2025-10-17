HECAPO S.A. - GRUPO HECA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HECAPO S.A. - GRUPO HECA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Avec plus de 35 ans d’expérience, le Groupe Heca est composé de quatre usines espagnoles, leaders dans leurs secteurs : plomberie, gaz, chauffage, réfrigération et industrie.

Hecapo , S.A. spécialisée dans la fabrication de raccords 2 pièces et accessoires de réfrigération.

, S.A. spécialisée dans la fabrication de raccords 2 pièces et accessoires de réfrigération. Martigrap , S.L. spécialisée dans la fabrication des colonnes gaz naturel et de GPL et de « Systèmes Techniques de Fixation»

, S.L. spécialisée dans la fabrication des colonnes gaz naturel et de GPL et de « Systèmes Techniques de Fixation» Manométrie et instrumentation S.L, spécialiste dans la fabrication de manomètres, thermomètres et différents systèmes de mesure pour l’industrie

S.L, spécialiste dans la fabrication de manomètres, thermomètres et différents systèmes de mesure pour l’industrie J. Pareta, S.A. spécialiste dans la fabrication de vannes à gaz certifiées Aenor, vannes flotteurs et accessoires de chauffage.

Le Groupe dispose d’installations de 10 500 m2, destinées à la production, à l’administration, au stockage et à la logistique, réparties entre Gélida et Castellbisbal, dans la province de Barcelone.

La mission du Groupe : continuer à proposer des produits de la plus haute qualité, sous Norme, avec rigueur et engagement.

Le savoir-faire du Groupe Heca :