HECAPO S.A. - GRUPO HECA - Batiweb

HECAPO S.A. - GRUPO HECA

Pol. Ind. la Gelidense, 21
08790 Gelida, Barcelona
Espagne
Avec plus de 35 ans d’expérience, le Groupe Heca est composé de quatre usines espagnoles, leaders dans leurs secteurs : plomberie, gaz, chauffage, réfrigération et industrie.

  • Hecapo, S.A. spécialisée dans la fabrication de raccords 2 pièces et accessoires de réfrigération.
  • Martigrap, S.L. spécialisée dans la fabrication des colonnes gaz naturel et de GPL et de « Systèmes Techniques de Fixation»
  • Manométrie et instrumentation S.L, spécialiste dans la fabrication de manomètres, thermomètres et différents systèmes de mesure pour l’industrie
  • J. Pareta, S.A. spécialiste dans la fabrication de vannes à gaz certifiées Aenor, vannes flotteurs et accessoires de chauffage. 

Le Groupe dispose d’installations de 10 500 m2, destinées à la production, à l’administration, au stockage et à la logistique, réparties entre Gélida et Castellbisbal, dans la province de Barcelone.

La mission du Groupe : continuer à proposer des produits de la plus haute qualité, sous Norme, avec rigueur et engagement.

Le savoir-faire du Groupe Heca

  • Raccords deux pièces
  • Raccords avec purgeur
  • Joints
  • Raccords doubles
  • Accessoires en laiton
  • Vannes et flotteurs
  • Vannes et accessoires de plomberie
  • Accessoires en cuivre
  • Flexibles inoxydables
  • Division chauffage
  • Division réfrigération
  • Manomètres et pressostats
  • Accessoires pour manomètres
