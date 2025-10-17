HEKA WERKZEUGE GMBH - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HEKA WERKZEUGE GMBH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

HEKA WERKZEUGE GMBH est votre spécialiste des coupe-carreaux, des coupe-carreaux et des outils de construction. Avec plus de 6000 produits de haute qualité pour les métiers de la construction, les quincailleries et les bricoleurs, nous répondons aux exigences de qualité élevées de nos clients.

Avec la fondation de l'entreprise familiale en 1990, HEKA WERKZEUGE GMBH est devenue un fournisseur international de coupe-carreaux, de coupe-carreaux et de tous types d'outils de construction.

Aujourd'hui encore, HEKA WERKZEUGE GMBH est une entreprise familiale qui impressionne par ses stratégies de produits tournées vers l'avenir et sa proximité personnelle avec le client.

HEKA WERKZEUGE GMBH est elle-même connue comme équipementier dans les groupes de construction et les quincailleries, c'est pourquoi la gamme de produits a été étendue à plus de 6 000 par des fournisseurs de marque (par exemple Stanley, Picard, Sola, Knipex, Jung Henkelmann, etc.).

Le savoir-faire d’ HEKA WERKZEUGE GMBH :