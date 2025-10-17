HEKA WERKZEUGE GMBH - Batiweb

HEKA WERKZEUGE GMBH
74613 Öhringen
Allemagne
HEKA WERKZEUGE GMBH est votre spécialiste des coupe-carreaux, des coupe-carreaux et des outils de construction. Avec plus de 6000 produits de haute qualité pour les métiers de la construction, les quincailleries et les bricoleurs, nous répondons aux exigences de qualité élevées de nos clients.
Avec la fondation de l'entreprise familiale en 1990, HEKA WERKZEUGE GMBH est devenue un fournisseur international de coupe-carreaux, de coupe-carreaux et de tous types d'outils de construction.
Aujourd'hui encore, HEKA WERKZEUGE GMBH est une entreprise familiale qui impressionne par ses stratégies de produits tournées vers l'avenir et sa proximité personnelle avec le client.
HEKA WERKZEUGE GMBH est elle-même connue comme équipementier dans les groupes de construction et les quincailleries, c'est pourquoi la gamme de produits a été étendue à plus de 6 000 par des fournisseurs de marque (par exemple Stanley, Picard, Sola, Knipex, Jung Henkelmann, etc.).
Le savoir-faire d’HEKA WERKZEUGE GMBH :
- Machines à couper les carreaux
- Machines à tailler la pierre
- Outils diamantés, de coupe, de meulage et de tronçonnage
- Outils de mélange, machines, appareils électriques et accessoires
- Mallettes à outils, sacs et matériel de transport
- Outils de carreleur
- Outils de lavage et de jointoiement
- Outils de maçonnerie
- Outils de plâtrier et de plaques de plâtre
- Outils de frappe
- Emporte-pièces en polystyrène
- Mesure, nivellement, outils de mesure spéciaux et lasers
- Outils à main et équipement d'atelier
- Outils de perçage et de taraudage
- Outils de charpentier et de couvreur
- Outils de peinture et rubans adhésifs
- Sécurité au travail, vêtements de travail et sécurisation du chargement
- Outils, manches et accessoires de nettoyage et de balayage
- Jardinage et aménagement