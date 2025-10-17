HEROSYSTEME - Batiweb

HEROSYSTEME
93600 Aulnay-sous-Bois
France
HEROSYSTEME créée par Hiromi et Rangika Fernando fin 2008 en pleine période de crise économique mondiale « Crise des subprimes », afin d’apporter un service et des produits liés dans le domaine du Chauffage, climatisation et froid commercial, dans le but d’accompagner les professionnels artisans du bâtiment qui étaient en difficultés.
Très vite, HEROSYSTEME a été reconnue pour son savoir-faire dans le conseil, suivi technique lié dans le domaine du CVC, mais surtout l’accompagnement dans le domaine de la réglementation F-GAZ avec son propre laboratoire SAV.
HEROSYSTEME est reconnue pour son professionnalisme, la réactivité de ses équipes et leurs compétences techniques. C’est pourquoi, la Direction d’HEROSYSTEME et son équipe sont dévouées à la qualité de service et du service.
Nous avons choisit d’être votre partenaire à travers des solutions innovantes, des produits et services proposés qui réduissent l’empreinte carbone afin de protéger notre planète Terre.
Les valeurs humaines sont le cœur de notre entreprise familiale et indépendante.
HEROSYSTEME est également accompagnée par les plus grands acteurs industriels et fabricants comme Testo, est en pleine croissance depuis plus de 12 ans.
Avec une équipe dynamique, habile, vive et disponible auprès de nos clients et nos partenaires afin de rendre encore plus agréable notre métier de base qu’est la distribution de solutions et de nos produits.
Le savoir-faire d’HEROSYSTEME :
- CHAUFFAGE : Le fonctionnement de la pompe à chaleur (PAC) air-air est très simple. Elle capte les calories de chaleur présentes dans l’air qu’elle transmet à un liquide frigorigène et diffuse ces calories de chaleur au sein de votre logement à l’aide de splits ou ventilo-convecteurs.
- CLIMATISATION : La climatisation permet de maintenir une température et une hygrométrie régulière et de supprimer les facteurs de pollution de l’air gênants pour les utilisateurs (poussières, germes microbiens, COV, odeurs, etc.).
- POMPE À CHALEUR : La pompe à chaleur puise son énergie dans la nature. Elle crée donc davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. Concrètement, vous pouvez faire jusqu’à 60% d’économies sur votre facture de chauffage !
- TECHNIQUE FRIGORIFIQUE : Dans les systèmes frigorifiques, les pressions, les températures et tout système de surchauffe ou de sous-refroidissement doivent être vérifiés pour qu’un système fonctionne parfaitement. Entre autres, l’étanchéité du système doit être assurée et la source de toutes les fuites doit être rapidement trouvée si elles se produisent.
- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES : Qu’il s’agisse de multimètres, de pinces ampèremétriques, de contrôleurs de courant ou de détecteurs de tension : grâce aux technologies innovantes et à la facilité d’utilisation, les appareils de mesure des partenaires d’HEROTRAINING mesurent de manière plus sûre et précise que jamais les paramètres électriques tels que le courant, la tension ou la résistance.
- TERMOGRAPHIE : Dans le domaine du bâtiment, différents types de solutions de mesure vous aident à découvrir les problèmes des bâtiments (création d’humidité, moisissures, ponts thermiques) et la possibilité d’optimiser cela, grâce à nos solutions de mesure.
- Fluides frigorigènes et gazs industriels : Une gamme complète de fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, climatisation, conditionnement d’air, refroidisseur de liquide, pompe à chaleur ou encore pour le transport frigorifique.
- Système de ventilation et de climatisation : Pour un bon confort ressentit par les personnes présentent dans les locaux, le réglage optimal du flux d’air du système de ventilation ou de climatisation est indispensable. Pour vous aider à cette tâche HEROSYSTEME vous propose une gamme d’anémomètres à hélice, de manomètres ou de fil chaud.
- Kit solaire thermique pour production ECS (Eau Chaude Sanitaire) : Faîtes des économies pour produire votre eau chaude sanitaire et diminuer la facture de chauffage de votre maison.
- ARMOIRE DE CLIMATISATION : Armoire de climatisation spécifiquement adaptée pour répondre aux besoins de locaux à forte charge thermique ou locaux sensibles (data centers, salles informatiques, salles autocom, etc.).
- EAU GLACÉE : Les groupes de production d’eau glacée constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles et tertiaires pour lesquelles les installateurs, bureaux d’étude et propriétaires de bâtiments recherchent un niveau de performances et de qualité maximum.