HEXAGON aide les fabricants industriels à développer les ruptures technologiques d’aujourd’hui et à mettre au point les produits révolutionnaires de demain.

HEXAGON est un leader mondial en capteurs, logiciels et systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l'efficacité, de la productivité et de la qualité dans les applications industrielles, de fabrication, d'infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production pour qu'ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence de Hexagon fournit des solutions qui utilisent des données de la conception et d'ingénierie, de production et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente.

HEXAGON emploie plus de 21,000 employés dans 50 pays pour un chiffre d’affaires approximatif de 3.8 Md d’euros.

L'histoire d’HEXAGON remonte à 200 ans et comprend quelques-uns des plus grands noms dans le domaine de la mesure et de la métrologie industrielle. Cette extraordinaire expérience, expertise et capacité d'innovation constitue une base solide pour le développement des nouvelles techniques de mesure, des solutions de production intégrées et de normes phares en matière de processus.

La société mère, HEXAGON AB, explore en permanence des opportunités pour renforcer la gamme de produits, la portée globale et les prestations d’HEXAGON à travers une combinaison d'acquisitions, de collaborations avec d'autres unités HEXAGON et des innovations soutenues par la recherche-développement.

Le savoir-faire d’HEXAGON :