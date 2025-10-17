HEXAGON
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
France
HEXAGON aide les fabricants industriels à développer les ruptures technologiques d’aujourd’hui et à mettre au point les produits révolutionnaires de demain.
HEXAGON est un leader mondial en capteurs, logiciels et systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l'efficacité, de la productivité et de la qualité dans les applications industrielles, de fabrication, d'infrastructure, de sécurité et de mobilité.
Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production pour qu'ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant ainsi un avenir évolutif et durable.
La division Manufacturing Intelligence de Hexagon fournit des solutions qui utilisent des données de la conception et d'ingénierie, de production et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente.
HEXAGON emploie plus de 21,000 employés dans 50 pays pour un chiffre d’affaires approximatif de 3.8 Md d’euros.
L'histoire d’HEXAGON remonte à 200 ans et comprend quelques-uns des plus grands noms dans le domaine de la mesure et de la métrologie industrielle. Cette extraordinaire expérience, expertise et capacité d'innovation constitue une base solide pour le développement des nouvelles techniques de mesure, des solutions de production intégrées et de normes phares en matière de processus.
La société mère, HEXAGON AB, explore en permanence des opportunités pour renforcer la gamme de produits, la portée globale et les prestations d’HEXAGON à travers une combinaison d'acquisitions, de collaborations avec d'autres unités HEXAGON et des innovations soutenues par la recherche-développement.
Le savoir-faire d’HEXAGON :
- Logiciels de métrologie
- Machines à mesurer tridimensionnelles
- Bras de mesure portables
- Scanners laser 3D
- Systèmes laser tracker
- Théodolites industriels
- Solutions Automatisées
- Scanners à lumière structurée
- Jauges et outils manuels
- Mesure dans la machine-outil
- Calibration et optimisation de machines
- Photogrammetry
- Mesure de profils et de surfaces
- Logiciels de Production
- Design and Engineering Software
- HxGN SFx Platform
- Digital Operational Excellence
- Engineering Integration
Logiciel de métrologie PC-DMIS par HEXAGON
Le logiciel de métrologie PC-DMIS permet aux données de mesure dimensionnelle de circuler dans votre entreprise, parce que la qualité est à la base de la conception et de la...
Mesure 3D portable Absolute arm 7 axes par HEXAGON
Absolute arm 7 axes est la solution tout-en-un pour la mesure 3D portable. L'Absolute Arm à 7 axes, modèle de pointe de la gamme des Absolute Arm, réunit des fonctions de palpage...
Absolute Scanner AS1 par HEXAGON
Le scanner laser 3D leader de marché pour bras de mesure et laser tracker, manuel et automatisé. Basé sur la technologie SHINE (élimination systématique et intelligente...
Leica Absolute Tracker AT960 par HEXAGON
Vitesse, précision et portabilité inégalées. Le Leica Absolute Tracker AT960 est un laser tracker tout-en-un robuste qui tient dans une simple mallette. Fournissant de série...
Scanner 3D SmartScan par HEXAGON
Le scanner à lumière structurée 3D compact et mobile. La technologie de scanning à lumière structurée sans contact du SmartScan permet une acquisition de données...
