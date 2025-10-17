HJM - HERMANOS JULIAN M - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HJM - HERMANOS JULIAN M », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Ayant une expérience de plus de 40 ans, aujourd’hui HJM est un fabricant de chauffage de prestige international, qui compte sur un catalogue complet pour le foyer et qui mise clairement sur la qualité des matériels et sur l’innovation technologique dont le processus de fabrication est conforme aux plus hauts standards de qualité.

Le tout pour pouvoir offrir à ses clients les meilleures solutions de chauffage.

Notre conformité aux exigeantes règlementations européennes nous a permis de croître également à l’extérieur de nos frontières avec une présence important dans des entreprises leaders du marché européen.

L’expérience, la qualité, la capacité de production et surtout son engagement avec les nécessités, aussi bien du marché que de ses clients, ont permis à HJM de fabriquer des produits en exclusive pour les entreprises les plus prestigieuses du secteur.

Nous dessinons nos radiateurs en soignant au maximum leur efficacité et leur fonctionnalité, en choisissant les matériels idoines, sans oublier le design: des lignes élégante et simples afin qu’elles puissent s’intégrer parfaitement dans la décoration de chaque séjour.

Nous fabriquons conformément aux plus hauts standards de qualité, en respectant un contrôle rigoureux et en accomplissant scrupuleusement la règlementation européenne de fabrication, qualité, sécurité et respect de l’environnement.

HJM dispose à présent d’une usine de production de 10 000 m2, où ses produits sont conçus et fabriqués, et à partir de laquelle ils sont distribués à ses clients, entreprises leaders dans le secteur, ce qui renforce sa présence dans des pays de la CEE tels que la France, l’Angleterre, le Portugal…

Le savoir faire de HJL au travers de ses gammes de radiateurs :

Radiateurs électriques HJM :

À inertie CÉRAMIQUE

À inertie CÉRAMIQUE en aluminium injecté

Á inertie FLUIDE en aluminium injecté

À inertie FONTE

Radiateurs électriques avec technologie Wifi :

OPTIMA WIFI à inertie céramique

RFC WIFI à inertie céramique

INDALS WIFI à inertie fluide

HJM app GOOGLE PLAY

HJM app APPLE STORE

Radiateurs sèche serviettes HJM :