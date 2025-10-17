HOUZZ - Batiweb

ConnexionS'abonner
HOUZZ

Houzz Inc. 285 Hamilton Avenue, 4th Floor
94301 Palo Alto
États-unis
Site web de la marque

HOUZZ est le site de référence pour la décoration, l’aménagement et la rénovation de la maison. Forts d’une communauté particulièrement active, nous rassemblons des millions de propriétaires et de professionnels de la maison à travers le monde.

Lorsque les fondateurs Adi et Alon ont rénové leur maison, ils ont abordé leur projet de la façon habituelle : une pile de magazines et une liste de professionnels recommandés par leurs proches. Lorsque toutes les pages de magazines déchirées n’ont plus suffi à transformer leur rêve en réalité, ils se sont sentis démunis. Il devait y avoir une meilleure solution.

Ils ont alors créé HOUZZ. Un espace pour voir et sauvegarder des photos de belles maisons. Un espace pour trouver un architecte, un constructeur ou un décorateur qualifié pour mon projet. Un espace pour communiquer avec d’autres personnes qui sont passées par là.

HOUZZ a démarré comme un projet personnel mais il a vite rassemblé une communauté de millions de propriétaires, professionnels de la maison et passionnés de la décoration dans le monde entier.

Pour rénover la cuisine ou juste remplacer un canapé, les professionnels et propriétaires de la communauté HOUZZ sont là pour vous aider. Que ce soit pour consulter des idées déco, découvrir de nouveaux objets pour la maison, ou trouver le professionnel de la rénovation ou de la construction qui vous correspond, HOUZZ est votre meilleure source d’inspiration.

Le savoir-faire d’HOUZZ :

  • Découvrir des idées de déco
  • Voir les professionnels de la rénovation
  • Trouver des pros près de chez moi
  • Discuter avec notre équipe d'experts Projets
