Les coffrages métalliques HUSSOR bénéficient de plus de 30 ans de retour d’expérience.

Utilisés aussi bien par les leaders mondiaux du bâtiment que par de nombreuses PME et TPE, les coffrages HUSSOR ont fait la preuve de leur efficacité. Par une écoute systématique des utilisateurs, HUSSOR s’est donné les moyens de répondre aux attentes des chantiers et parcs matériels en termes : d’ERGONOMIE / SÉCURITÉ / PRODUCTIVITÉ.

Quels que soient vos besoins, en matériels de coffrage, en passerelles de travail ou en équipements de stabilité, contactez notre service commercial.

Vous rencontrerez un spécialiste pour étudier, avec vous, le projet dont vous avez la responsabilité et vous proposer des solutions conformes à vos attentes.

Nos techniciens itinérants interviennent, à votre demande, sur vos chantiers et parcs, pour assister vos opérateurs et les former si nécessaire.

Ils peuvent également vous conseiller pour la mise en œuvre des coffrages dans les processus spéciaux correspondant à des architectures originales et difficiles.

Notre Bureau Commercial de Lapoutroie est constitué de techniciens, originaires des services techniques de l’Entreprise.

Ils disposent d’une solide expertise des études de coffrage, ainsi que du support technique du Bureau d’Études.

Vous bénéficiez ainsi de l’expérience de multiples cas particuliers étudiés avec succès depuis plus de 30 années.

Nos produits évoluent de façon permanente et continue. Nos documentations techniques les plus récentes sont consultables et disponibles en téléchargement sur le site : www.hussor.com.

Le savoir-faire d’HUSSOR :