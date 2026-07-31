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Un négoce familial au service des professionnels du chauffage et de la climatisation

Hydrodiff est une entreprise de négoce familiale spécialisée dans la distribution de matériel de chauffage, de climatisation réversible et de plomberie. Aujourd'hui dirigée par Julie et Grégory Soria, sœur et frère, l'entreprise cultive une relation de proximité et de conseil qui fait sa réputation auprès des professionnels du bâtiment.

Notre métier : mettre à disposition des installateurs, chauffagistes, plombiers et frigoristes un catalogue fiable, des grandes marques et un accompagnement technique de terrain — pour qu'ils trouvent le bon matériel, au bon prix, dans les bons délais.

Notre cœur de métier : la vente aux professionnels

Les professionnels du bâtiment sont au centre de l'activité d'Hydrodiff. Nous avons construit notre offre autour de leurs contraintes réelles : disponibilité, compatibilité des équipements, délais de chantier et marges.

Nos services dédiés aux pros :

Un catalogue de grandes marques — Ariston, Atlantic, Bosch, De Dietrich, Saunier Duval, Vaillant, Thermor, Frisquet, ELM Leblanc et bien d'autres — pour équiper tous types de chantiers.

— Ariston, Atlantic, Bosch, De Dietrich, Saunier Duval, Vaillant, Thermor, Frisquet, ELM Leblanc et bien d'autres — pour équiper tous types de chantiers. Des packs prêts à poser et des accessoires compatibles sélectionnés, pour gagner du temps sur le chiffrage et la commande.

et des accessoires compatibles sélectionnés, pour gagner du temps sur le chiffrage et la commande. Des prix compétitifs de négoce , adaptés à une activité professionnelle régulière.

, adaptés à une activité professionnelle régulière. Un conseil technique par une équipe qui connaît le terrain , du choix de l'équipement au SAV.

, du choix de l'équipement au SAV. Une logistique fiable : expédition sous 24 à 48h ouvrées et livraison partout en France métropolitaine.

Notre objectif est simple : être un partenaire de confiance sur la durée, sur lequel les artisans et entreprises d'installation peuvent s'appuyer chantier après chantier.

Une offre également ouverte aux particuliers

Au-delà des professionnels, Hydrodiff rend aussi accessible son catalogue aux particuliers engagés dans un projet de rénovation ou d'installation. Rénovation d'une salle de bain, remplacement d'une chaudière, installation d'une pompe à chaleur ou d'une climatisation réversible : les particuliers bénéficient des mêmes grandes marques, du même accompagnement et de la même transparence.

Pour ceux qui ne réalisent pas la pose eux-mêmes, notre outil « Trouver un installateur » — adossé au réseau d'installateurs agréés Saunier Duval — permet d'identifier un professionnel qualifié à proximité.

Nos domaines d'expertise

Chauffage : chaudières gaz et électriques, chauffe-eau gaz et thermodynamiques, ballons et production d'eau chaude sanitaire.

: chaudières gaz et électriques, chauffe-eau gaz et thermodynamiques, ballons et production d'eau chaude sanitaire. Climatisation réversible et pompes à chaleur : systèmes air/air et air/eau.

: systèmes air/air et air/eau. Plomberie et accessoires : fumisterie, thermostats et régulation, accessoires techniques.

: fumisterie, thermostats et régulation, accessoires techniques. Solutions clés en main : packs configurés prêts à la pose.

Nos engagements

Paiement sécurisé et possibilité de règlement en plusieurs fois, garantie fabricant sur l'ensemble du catalogue, droit de rétractation, et un support réactif pour le conseil, le suivi et le SAV. Chez Hydrodiff, l'expertise du négoce familial se double désormais d'un canal de vente en ligne simple et transparent, accessible sur https://hydrodiff.fr.