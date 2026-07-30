Jean-Baptiste Plagne devient directeur général de Rexel France
Enseigne de distribution spécialisée dans l'électricité et la performance énergétique, Rexel a un nouveau directeur général en France depuis le 1er juillet 2026. Il s'agit de Jean-Baptiste Plagne, 48 ans et reconnu pour son expertise dans le génie électrique.
L'électrification au coeur des missions de la nouvelle direction
Car celui qui est diplômé de HEC Paris a accompli la quasi-entièreté de sa carrière au sein du groupe Schneider Electric. Au total, 23 ans d'expérience, durant lesquels M. Plagne a gravi les échelons, d'auditeur interne à vice-président des alliances et canaux de distribution à l'international (Asie du Sud-Est, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine). Entre-deux, il a été notamment responsable marketing de distribution en France mais également vice-président de l'entité éco-construction et de commerce de détail pour le Moyen-Orient.
Maintenant directeur général de Rexel France, Jean-Baptiste Plagne répond au président France de l'enseigne, Thomas Moreau. « Sa connaissance approfondie de la filière électrique, son expérience du management d’organisations complexes et son parcours international seront des atouts précieux pour accompagner notre développement et accélérer l’exécution d’Axelerate 2028, notre plan stratégique de croissance et de transformation », se réjouit l'intéressé.
« L’électrification transforme en profondeur nos marchés et crée de nouvelles perspectives de développement. Rexel dispose d’atouts solides pour saisir ces opportunités. J’aurai à coeur de contribuer à cette ambition en m’appuyant sur l’expertise des équipes et la force du modèle Rexel », déclare pour sa part le nouveau DG France du distributeur.
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