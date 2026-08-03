Hydrodiff, expert en chauffage et climatisation, lance sa boutique en ligne

Aujourd'hui dirigée par Julie et Grégory Soria, sœur et frère à la tête de l'affaire familiale, Hydrodiff s'appuie sur son expérience du négoce pour proposer une offre claire et accessible aux particuliers comme aux professionnels.

Chaudières gaz et électriques, pompes à chaleur air/air et air/eau, climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamiques, ballons ECS, fumisterie, thermostats et accessoires : Hydrodiff réunit en un seul point de vente les plus grandes marques du secteur — Ariston, Atlantic, Bosch, De Dietrich, Saunier Duval, Vaillant, Thermor, Frisquet, ELM Leblanc et bien d'autres — à des prix compétitifs.

Un achat de matériel technique pensé pour ne pas se tromper

Là où l'achat d'équipements de chauffage et de climatisation reste souvent complexe, Hydrodiff propose une méthode claire en trois temps : partir d'un produit nu ou d'un pack déjà structuré, compléter directement depuis la fiche produit avec les accessoires compatibles cochés en un clic, puis commander en direct avec un paiement sécurisé et un suivi transparent. Aucune configuration incompréhensible.

Un accompagnement humain, de l'achat à la pose

Fidèle à l'esprit du négoce familial, Hydrodiff met à disposition une équipe support réactive pour le conseil technique, le suivi et le SAV. Le site intègre également un outil « Trouver un installateur » : grâce au réseau d'installateurs agréés Saunier Duval, les clients qui ne posent pas eux-mêmes peuvent identifier un professionnel qualifié près de chez eux.

Côté services, la plateforme assure une expédition sous 24 à 48h ouvrées, une livraison partout en France métropolitaine, le paiement sécurisé en plusieurs fois possible, la garantie fabricant sur l'ensemble du catalogue et un droit de rétractation de 14 jours.

Le site vient compléter l'activité historique de négoce d'Hydrodiff et son écosystème de partenaires, sans s'y substituer : il s'agit d'ouvrir un nouveau canal, plus direct, au service des clients particuliers et professionnels.

La plateforme est accessible dès aujourd'hui sur hydrodiff.fr. Le site a été conçu et réalisé par l'agence More Than Leads, spécialisée dans les prestations digitales pour les professionnels du bâtiment.

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