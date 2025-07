Filiale du Groupe PIGEON créée en 2025, HYLGÉO est dédiée au développement de solutions constructives géosourcées, issues des co-produits de carrière. Elle a pour ambition de structurer une filière durable en valorisant des ressources locales dans une logique d’économie circulaire.

La raison d’être d’HYLGÉO est claire : bâtir des ouvrages durables, performants et responsables, sans complexifier les méthodes de mises en oeuvre. Fruits d’un travail pluriel et techniques associant les expertises Recherche & Développement de LABORATOIRE CBTP aux savoir-faire opérationnels des filiales de construction du Groupe PIGEON, les solutions proposées par HYLGÉO ont été pensées pour s’inscrire dans le quotidien des professionnels du bâtiment, avec pour fil rouge trois enjeux clés : la transition écologique, la résilience territoriale, et l’efficacité constructive.