Le ralentissement économique sur plusieurs marchés clés, dont les États-Unis et la Chine, oblige le géant suisse Sika à revoir ses prévisions de ventes à la baisse.

Le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a revu à la baisse ses ambitions de croissance pour 2025, après avoir enregistré des résultats semestriels inférieurs aux attentes.

Au premier semestre 2025, le bénéfice net de Sika a diminué de 3,9 %, s’établissant à 554,4 millions de francs suisses (environ 595 millions d’euros). Le chiffre d'affaires a reculé de plus de 2 % par rapport à la même période l’an passé, pour atteindre 5,67 milliards de francs suisses. Ces résultats sont en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 586 millions et un chiffre d’affaires de 5,7 milliards.

Le groupe a notamment souffert d’effets de change défavorables, en particulier de la faiblesse du dollar, qui ont amputé ses ventes de 4,3 %. Hors effets de change, les ventes ont tout de même progressé de 1,6 %, dont 1 % provenant d'acquisitions.

L'Amérique en ralentissement, la Chine en difficulté

En Amérique, la croissance des ventes a ralenti à 3,5 %, contre une hausse de 15,1 % l’année précédente. « Les signaux mitigés de la politique commerciale des États-Unis ont perturbé le marché », explique Sika. Ce fléchissement a touché à la fois les États-Unis et le Mexique, tandis que l’Amérique latine a maintenu une croissance positive.

En Asie-Pacifique, les ventes ont reculé de 1,7 %, après une progression de 8 % au premier semestre 2024, impactées par un contexte déflationniste dans la construction en Chine. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance a été limitée à 1,9 %, contre 13,5 % un an plus tôt, notamment à cause d’un essoufflement en Europe.

Des objectifs revus à la baisse

Dans ce contexte jugé « incertain », Sika a abandonné sa prévision initiale d’une croissance de 3 % à 6 % de ses ventes hors effets de change. Le groupe prévoit désormais une « augmentation modeste », sans précision chiffrée. Toutefois, il maintient son objectif de marge opérationnelle entre 19,5 % et 19,8 % pour 2025.

Malgré ces révisions, certains analystes restent confiants dans les fondamentaux du groupe. Alexander Koller, de la banque Vontobel, estime que Sika « adopte une posture plus prudente », tout en soulignant que sa rentabilité demeure « solide ».

À la Bourse suisse, l’action Sika perdait 3,63 % à 199 francs suisses mardi matin, à contre-courant de l’indice SMI en légère hausse (+0,28 %).

Par Marie Gérald