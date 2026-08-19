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I.T.W. DE FRANCE est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces techniques en plastique destinées principalement au secteur automobile. Implantée à Beauchamp, dans le Val-d’Oise, elle produit notamment des systèmes de liaison, des solutions de fixation et des composants plastiques injectés.

Filiale du groupe industriel international Illinois Tool Works, I.T.W. DE FRANCE s’appuie sur son expertise en plasturgie, en moulage par injection et en ingénierie industrielle pour répondre aux besoins des constructeurs et des équipementiers automobiles.

Grâce à son savoir-faire technique, I.T.W. DE FRANCE développe des composants adaptés aux contraintes de performance, de qualité et d’intégration rencontrées dans la fabrication de véhicules.