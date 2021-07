La marque Iboco est présente et distribuée sur le marché français depuis 1980.

Initialement créée par le groupe Bocchiotti, leader dans le cheminement de câbles et les enveloppes étanches sur le marché italien, l’entreprise est rachetée en 2015 par Hager group, l’un des leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments.

Forte de ses 38 années d’expérience, la marque Iboco est aujourd’hui experte en cheminement de l’énergie et occupe une position significative dans l’hexagone sur les segments du Résidentiel, du Tertiaire, de l’Industrie et de l’Infrastructure.

À la pointe de la technologie, nous sommes soucieux de l’impact de notre activité sur l’environnement.

Pour cette raison, notre outil industriel est certifié ISO 9001 et nos équipes mettent en place les meilleures pratiques de la fabrication au conditionnement des produits sur les sites de production. Ces usines sont d’ailleurs certifiées ISO 14001 depuis 2005 et effectuent un contrôle et une réduction de leurs consommations d’énergie, d’eau et de matière première.

Pour continuer à réduire nos émissions de CO2, nous travaillons sur l’optimisation du transport des produits. Les émissions atmosphériques et les écoulements hydriques sont scrupuleusement surveillés.

Iboco se conforme également à la directive européenne RoHS qui limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.

IBOCO, FAITS MARQUANTS :

Des produits fabriqués en Europe

38 années d'expérience

Un réseau de distributeurs présent sur tout l'hexagone

6 à 10 salons professionnels par an

650.000 longueurs et accessoires stockés

50.000 commandes par an

Le savoir-faire de IBOCO :