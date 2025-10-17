IDC PLUMBING & HEATING TECHNOLOGY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IDC PLUMBING & HEATING TECHNOLOGY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IDC a été fondée en 1992 avec la vision de construire le concept commercial de "IDeal China".

Avec plus de 2 600 employés, trois bases de fabrication, deux centres de service et quatre centres de R&D, nous avons progressé pour devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de fabrication dans le domaine du contrôle des fluides.

Nous commençons chaque journée avec l'ambition de surpasser les réalisations d'hier et de viser l'excellence dans tout ce que nous faisons.

Notre objectif est de fournir à tous nos clients des produits et des services de qualité, et nous avons construit un système de fabrication qui propose désormais plus de 22 000 produits différents dans le monde.

Nous améliorons continuellement nos capacités en intégrant des matériaux, en développant des technologies, en améliorant les systèmes de qualité et en investissant dans la R&D et la fabrication intelligente.

De plus, nous assumons activement nos responsabilités sociales en contribuant aux communautés locales entourant nos installations, ainsi qu'en partageant les avantages avec nos employés.

Initialement une société commerciale, nous avons construit notre première usine chinoise en 2001 pour faire face à l'expansion rapide de la demande. Par la suite, en 2007, nous avons créé notre premier centre de R&D et CNAS Lab.

Ces développements ont aidé IDC à entrer dans le domaine du contrôle des fluides, devenant finalement l'un des leaders du marché avec une solution unique pour les produits de plomberie, de CVC, d'extinction d'incendie et de gaz.

Nous pensons que ce n'est qu'en grandissant avec les gens qui nous entourent que nous pourrons relever les défis de l'avenir et réaliser notre vision de "IDeal China".

L'esprit d'IDC est d'intégrer les talents, d'améliorer les systèmes, de créer de la valeur, de bénéficier aux employés et de contribuer aux communautés locales.

Au cours des deux dernières décennies, nous avons fait don de fonds aux écoles primaires Hope dans les régions sous-développées de Chine et, ces dernières années, nous nous sommes profondément impliqués dans l'enseignement professionnel, en utilisant nos ressources pour former des professionnels pour diverses industries.

Le savoir-faire d’IDC :