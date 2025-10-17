IDEA GROUP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IDEA GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Idea est la société qui a la plus longue histoire d'IDEA GROUP. Elle s’est développée en intégrant toujours de nouvelles compétences et spécifications techniques dans le but de proposer des lignes de produits pour l’ameublement des salles de bains pratiques et séduisants s’intégrant dans tout environnement.

Les meubles salle de bains Idea ont un design raffiné et élégant, allant du design le plus innovant aux lignes classiques intemporelles. Cette flexibilité esthétique et productive a permis à l’entreprise d’expérimenter avec succès des matériaux et des technologies pour offrir aux clients des meubles de salle de bains de qualité supérieure.

Ideagroup, leader dans le domaine des créations de meubles de salle de bains modernes et de design, est aujourd’hui synonyme de qualité, de dynamisme, de recherche, de technologie, de flexibilité et de maximisation de la capacité de production.

La recherche constante, caractéristique qui anime tous les secteurs du Groupe, conduit à la création de meubles de salle de bains et d’accessoires de salle de bains innovants et constitue la stratégie adoptée par le Groupe pour relever les défis d’un marché de plus en plus vaste et exigeant.

Notre objectif constant est de répondre aux besoins de nos clients et nous y sommes parvenus avec succès depuis de nombreuses années grâce à quatre sociétés travaillant en parfaite symbiose pour répondre au marché en proposant une large gamme de meubles de salle de bains qui est hautement compétitive en termes de design, qualité et prix.

Le savoir-faire d’IDEA GROUP :